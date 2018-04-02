السيناتور الجمهوري غراهام يحذر من سحب قوات أمريكية من سوريا

حذّر سيناتور أمريكي من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس دونالد ترمب من سحب القوات الأمريكية من سوريا قائلا إن ذلك سيؤدي إلى إحياء تنظيم الدولة وزيادة النفوذ الإيراني.

وقال السيناتور لينزي غراهام عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ لقناة (فوكس نيوز) "سيكون ذلك أسوأ قرار منفرد يمكن أن يأخذه الرئيس".

وأضاف "لقد أوصلنا تنظيم الدولة إلى حافة الهزيمة، وإذا كنتم تريدون إبعاده عن الحافة فاسحبوا الجنود الأمريكيين".

وكرر جراهام في المقابلة التلفزيونية صدى مخاوف مستشاري البيت الأبيض من انسحاب سريع، وقال "هذه كارثة قيد الإعداد".

وأضاف "مازال هناك أكثر من 3000 مقاتل من تنظيم الدولة يجوبون سوريا، وإذا سحبنا قواتنا في أي وقت قريب فسيعود التنظيم وستخرج الحرب بين تركيا والأكراد عن السيطرة وستمنح دمشق للإيرانيين دون وجود أمريكي".

وكان مسؤولان كبيران بالإدارة الأمريكية، قد قالا يوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترمب يبلغ مستشاريه برغبته في انسحاب قوات الولايات المتحدة مبكرا من سوريا.

وقال المسؤولان بالإدارة الأمريكية، إن تصريح ترمب خلال كلمة في أوهايو، بانسحاب أمريكي من سوريا، يعكس مشاورات داخلية مع مستشارين تساءل خلالها عن سبب بقاء القوات الأمريكية بينما يوشك "المتشددون "على الهزيمة.

ويبدو أن هذا الوضع يجعل الرئيس على خلاف مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين الذين يرون أن الحرب على الدولة الإسلامية أبعد ما تكون عن الاكتمال.

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض في أوائل الأسبوع لبحث الحملة التي تقودها الولايات المتحدة على التنظيم في سوريا.

وقال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية، إن مستشاري ترمب يعتقدون أن الجيش الأمريكي يحتاج للبقاء في سوريا بأعداد صغيرة عامين آخرين على الأقل.

وقال المسؤول إن ترمب غير راض عن هذه النصيحة، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيأمر فعلا بسحب القوات.

ويوجد حوالي 2000 جندي أمريكي في سوريا.