السيسي يفوز بفترة رئاسة ثانية وهشتاج "كدابين" يتصدر تويتر في مصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر (الإثنين) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات الرئاسية المصرية بأغلبية 97.08% من أصوات الناخبين.

وقال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة إن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات بلغت 41.05%.

وأضاف أن عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ نحو 24 مليونا و250 ألف ناخب من إجمالي 59 مليون ناخب تقريبا لهم حق التصويت.

وحصل الرئيس المصري على 21 مليون و835 ألف و387 صوتًا بأغلبية 97.08 متفوقا على منافسه موسى مصطفى موسى الذي حصل على 656 ألف و534 صوتًا، بنسبة 2.92%.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 22 مليونًا و491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و762231 صوتًا بنسبة 7.27%.

وتفاعل مغردون ونشطاء معارضون على مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث دشنوا هشتاج #كدابين، مشككين في الأرقام المعلنة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتصدر هشتاج #كدابين تويتر في مصر، بينما حل في المركز الرابع الرابع عالميا، حتى مساء الاثنين بتوقيت القاهرة.

واستمرت الانتخابات الرئاسية في مصر الداخل على مدى 3 أيام 26 و27 و28 مارس الماضي، في 367 لجنة عامة، تندرج تحتها 13 ألفا و706 لجان فرعية موزعين على جميع محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المراكز الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية 10989 مركزا، وسبق ذلك إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام أيضا.

وقال موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي الخاسر، في أول تعليق له بعد إعلان نتائج الانتخابات رسميًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، إن العملية الانتخابية أثبتت للعالم أجمع أن الشعب المصري قادر على التصدي لكل أعداء الوطن وكل من يحاول ممارسة الضغوط عليه.

ووجه، موسى، في مؤتمر صحفي عقب إعلان النتائج رسميًا (الاثنين) الشكر لقضاة مصر والهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرا أنهم استكملوا المسيرة الديمقراطية بكل حياد وحفاظ على حقوق المرشحين.

وعبر موسى، المعروف بتأييده للسيسي، عن شكره للصحافة والفضائيات المصرية لتعاملها مع الانتخابات بحيادية.

كما وجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية 2018 قائلا: "هو الرجل المناسب الذي يستطيع استكمال مسيرة هذا الشعب بما لديه من قدرات وفكر وثقة بالله، وأؤكد له أننا سنكون متكاتفين معه بكل إمكاناتنا للنهوض ببلدنا ونتصدى لكل أعداء وطننا".