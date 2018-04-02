ابن سلمان: الإسرائيليون لديهم حق العيش بسلام على أرضهم

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (الإثنين) إن للإسرائيليين الحق في العيش بسلام على أرضهم، وذلك في مقابلة نشرتها مجلة (ذي أتلانتيك) الأمريكية.

ويعد هذا أحدث إشارة علنية على تزايد الروابط بين الرياض وتل أبيب.

وأضاف بن سلمان إن لدى السعودية كثيرا من المصالح مع إسرائيل، واصفا اقتصادها بالقوي مقارنة بحجمها.

وتابع ولي العهد السعودي أنه في حال تحقيق السلام فستكون هناك مصالح كثيرة بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى مثل مصر والأردن.

ونقلت المجلة عن الأمير محمد رده على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن "للشعب اليهودي" حقا في دولة ووطن ولو في جزء من أرض أسلافه، إذ قال: "أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لديهم الحق في أن يكون لهم أرض خاصة بهم. لكن علينا التوصل إلى اتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية".

وأضاف الأمير محمد: "نشترك في كثير من المصالح مع إسرائيل، وإذا تحقق السلام، سيكون هناك كثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي".

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، وتصر منذ سنوات على أن تطبيع العلاقات مشروط بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب عام 1967، ومنها الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وقال ولي العهد السعودي: "لدينا مخاوف دينية بشأن مصير المسجد الأقصى في القدس وبشأن حقوق الشعب الفلسطيني. هذا ما لدينا. ليس لدينا أي اعتراض على أي شعب آخر".

وغذت زيادة التوتر بين طهران والرياض التكهنات من أن المصالح المشتركة ربما تدفع السعودية وإسرائيل للعمل معا ضد ما تعتبرانه تهديدا إيرانيا مشتركا.

وفتحت السعودية مجالها الجوي للمرة الأولى لرحلة تجارية إلى إسرائيل الشهر الماضي، وهو ما أشاد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه تطور تاريخي بعد أعوام من الجهود.

وكان عضو في حكومة الاحتلال الإسرائيلية كشف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن اتصالات سرية مع السعودية، في اعتراف نادر بتعاملات سرية تسري بشأنها شائعات منذ فترة طويلة لكن الرياض تنفيها أو تصمت عن التعليق عليها.

وفي حواره مع ذي أتلانتك، قال ولي العهد السعودي إنه يقسّـم المنطقة إلى قسمين، الأول هو مثلث الشر، ويضم إيران والإخوان المسلمين والمتطرفين، والثاني هو القوى المعتدلة، وتضم السعودية والإمارات ومصر وعُـمان والأردن والبحرين.

وردا على سؤال للصحفي حول ما إدا كان يعتقد باحتمال أن تعود العلاقة مع قطر ودية، قال ولي العهد السعودي إنه يجب أن يحدث ذلك يوما ما. مضيفا أنه يأمل أن يتعلم القطريون بسرعة، لأن الأمر مرهون بهم، على حد تعبيره.