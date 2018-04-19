البث الحي
سياسة

يوروستات: الاتحاد الأوروبي منح اللجوء لأكثر من نصف مليون لاجئ في 2017

لاجئات سوريات في ألمانيا
لاجئات سوريات في ألمانيا
19/4/2018

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الخميس إن الاتحاد منح اللجوء لأكثر من نصف مليون لاجئ خلال عام 2017 وإن نصيب ألمانيا وحدها تجاوز 60 في المئة منهم.

ويقل هذا العدد بنحو الربع عن عدد الذين حصلوا على اللجوء في عام 2016 ويأتي بعدما أثرت موجة تدفق اللاجئين في 2015 على نظام اللجوء في الاتحاد وتسببت في خلافات سياسية بشأن كيفية التعامل مع هذه الأزمة.

وبحسب يوروستات، تصدر السوريون قائمة الحاصلين على اللجوء في عام 2017 إذ أنهم يمثلون الثلث تقريبا وتلاهم في القائمة اللاجئون من أفغانستان ثم من العراق.

وعلى أساس فردي، كان أكبر عدد من حالات اللجوء الناجحة العام الماضي في ألمانيا تليها النمسا والسويد بينما تذيلت القائمة دول سلوفاكيا والتشيك وبولندا.

وكان مواطنو سوريا وإريتريا الأرجح للحصول على حق اللجوء العام الماضي إذ قوبلت تسع من كل عشر حالات من هاتين الدولتين بالموافقة على حق اللجوء بينما كانت فرص المهاجرين من دول ألبانيا وكوسوفو هي الأضعف على الأرجح.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)