يوروستات: الاتحاد الأوروبي منح اللجوء لأكثر من نصف مليون لاجئ في 2017

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الخميس إن الاتحاد منح اللجوء لأكثر من نصف مليون لاجئ خلال عام 2017 وإن نصيب ألمانيا وحدها تجاوز 60 في المئة منهم.

ويقل هذا العدد بنحو الربع عن عدد الذين حصلوا على اللجوء في عام 2016 ويأتي بعدما أثرت موجة تدفق اللاجئين في 2015 على نظام اللجوء في الاتحاد وتسببت في خلافات سياسية بشأن كيفية التعامل مع هذه الأزمة.

وبحسب يوروستات، تصدر السوريون قائمة الحاصلين على اللجوء في عام 2017 إذ أنهم يمثلون الثلث تقريبا وتلاهم في القائمة اللاجئون من أفغانستان ثم من العراق.

وعلى أساس فردي، كان أكبر عدد من حالات اللجوء الناجحة العام الماضي في ألمانيا تليها النمسا والسويد بينما تذيلت القائمة دول سلوفاكيا والتشيك وبولندا.

وكان مواطنو سوريا وإريتريا الأرجح للحصول على حق اللجوء العام الماضي إذ قوبلت تسع من كل عشر حالات من هاتين الدولتين بالموافقة على حق اللجوء بينما كانت فرص المهاجرين من دول ألبانيا وكوسوفو هي الأضعف على الأرجح.