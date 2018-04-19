شاهد: محاولة اغتيال الناظوري قائد أركان حفتر

ذكر مسؤولون أمنيون وعسكريون أن سيارة ملغومة استهدفت موكب عبد الرزاق الناظوري رئيس أركان الجيش التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر اليوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين.

وكان عبد الرازق الناظوري متوجها من بنغازي إلى قاعدته في بلدة المرج الصغيرة عندما استهدفت السيارة الملغومة موكبه على بعد 20 كيلومترا تقريبا خارج بنغازي.

وقال الناظوري في تسجيل مصور أفاد مكتبه بأنه تم تسجيله بعد عودته إلى قاعدته، إن المؤامرة التي استهدفت اغتياله باءت بالفشل.

واعتبر الناظوري، أن محاولة اغتياله تهدف لإثنائهم عن مكافحة الإرهاب في مدينة درنة، وأوضح أن محاولة اغتياله تهدف لإظهار أن قيادة قوات حفتر مفككة، وأن هناك خلافات بين قادتها.

ونفى وجود مثل هذه الخلافات (حول من يخلف حفتر على رأس قواته)، قائلا إن ذلك عكس الحقيقة.

وتوقع الناظوري، عودة حفتر، إلى البلاد غدًا أو بعد غد، دون مزيد من التفاصيل.

والناظوري هو رئيس أركان القوات التي يديرها خليفة حفتر الذي أعلن مصدر فرنسي يوم الجمعة أنه يتلقى العلاج في باريس مؤكدا بذلك تقارير سابقة من مسؤولين ليبيين ووسائل إعلام.

ولم تتوفر تفاصيل بشأن الحالة الصحية لحفتر، الذي تسيطر قواته على معظم شرق ليبيا الذي يوجد به بعض من أكبر حقول النفط في البلاد.