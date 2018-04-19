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سياسة|فرنسا

حرمان مسلمة من الجنسية الفرنسية إثر رفضها مصافحة مسؤولين

مجلس الدولة الفرنسي
مجلس الدولة الفرنسي
19/4/2018

أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا قرارا يقضي بحرمان جزائرية مسلمة من جواز السفر الفرنسي بعدما رفضت مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية.

وأصرت المرأة على أن "معتقداتها الدينية" تمنعها من مصافحة مسؤول رفيع ترأس مراسم منحها الجنسية في منطقة إيزير بجنوب شرق البلاد في يونيو/حزيران 2016. كما رفضت المرأة كذلك مصافحة مسؤول محلي آخر.

ورأت الحكومة أن تصرفها يظهر بأنها "غير مندمجة في المجتمع الفرنسي" ما يعتبر سببا بإمكانها الاحتكام إليه بموجب القانون المدني لرفض حصول شخص متزوج من مواطن فرنسي على الجنسية.

وقدمت الجزائرية المتزوجة من فرنسي منذ عام 2010 طعنا ضد القرار الذي صدر في أبريل/نيسان 2017 معتبرة أنه يتضمن "استغلالا للسلطة".

لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع، قضى بأن الحكومة "طبقت (القانون) بشكل مناسب".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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