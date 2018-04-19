الرئيس السوداني يعفي وزير الخارجية من منصبه

قالت وكالة السودان للأنباء إن قرارا جمهوريا صدر بإعفاء وزير الخارجية من منصبه.

وقالت الوكالة "أصدر المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم قرارا جمهوريا أعفى بموجبه بروفيسور إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية".

ولم تذكر الوكالة مزيد من التفاصيل بشأن سبب الإعفاء أو من سيحل محل غندور في منصبه.

تولى غندور منصب وزير الخارجية في يونيو/ حزيران 2015 خلفا لعلي كرتي. وكان قبلها يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وحصل غندور على بكالوريوس طب أسنان من جامعة الخرطوم عام 1977، وفي عام 1982 حصل على الماجستير في أمراض اللثة من جامعة لندن عام 1982، ونال دبلوم كلية الجراحين الملكية في إنجلترا عام 1983.