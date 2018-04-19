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سياسة|تركيا

البرلمان التركي يجرد مشرعين مؤيدين للأكراد من العضوية

19/4/2018

قال البرلمان التركي إنه جرد اثنين من النواب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد من عضويتهما اليوم الخميس.

ويقلص هذا الإجراء بصورة أكبر قوة الحزب في البرلمان قبل شهرين من الانتخابات المبكرة القادمة.

وخفضت هذه الخطوة عدد مقاعد حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، إلى 48 مقعدا. وكان الحزب قد حصل في الانتخابات الأخيرة التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني عام 2015 على 59 مقعدا لكن تم تجريد 11 عضوا منهم من عضويتهم منذ ذلك الحين.

جاءت أحدث خطوة من جانب البرلمان بعد أن أدانت محكمة النائبين عثمان بايديمير المتحدث السابق باسم الحزب بإهانة الشرطة وسلمى إرماك بالانتماء "لمنظمة إرهابية".

وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن النائبة إرماك دخلت السجن. وقالت وسائل إعلام تركية إن نائبة أخرى من الحزب هي جولسر يلدريم حكم عليها بالسجن سبع سنوات اليوم الخميس "لصلاتها بالإرهاب". ومازال سبعة آخرون من النواب المؤيدين للأكراد محتجزين في انتظار المحاكمة.

وتقول الحكومة إن حزب الشعوب الديمقراطي منبثق عن حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا مسلحا في مناطق جنوب شرق البلاد التي تقطنها أغلبية كردية على مدى أكثر من ثلاثة عقود. وينفي الحزب أي روابط مباشرة بحزب العمال الكردستاني.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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