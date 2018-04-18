نواب بالشيوخ الأمريكي ينتقدون دعم ترمب "المطلق" للسعودية باليمن

انتقد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس دونالد ترمب؛ بسبب "الدعم المطلق" الذي تقدمه للمملكة العربية السعودية في اليمن.

جاء ذلك في جلسة عقدتها اللجنة المذكورة، الثلاثاء، تحت عنوان "السياسة الأمريكية باليمن"، وحضرها ديفيد ساترفيلد، مساعد وزير الخارجية، والمستشار روبرت س. كارم من وزارة الدفاع "البنتاغون"، وروبرت جنكنز من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.(USAID)

وفي هذا السياق أعرب السيناتور، بوب مينينديز، عن انتقاده للإدارة الأمريكية لدعمها المطلق للسعودية، متسائلًا "إن كان لديك ابن يطلق النار بشكل عشوائي، ويعرض حياة الجيران للخطر، هل ستدعمه بمزيد من الرصاص، أم لا؟".

وللرد على هذا الانتقاد شدد كل من ساترفيلد، وكارم على أن الإدارة الأمريكية تبذل كل ما في وسعها للحيلولة دون سقوط ضحايا من المدنيين.

ساترفيلد، مساعد وزير الخارجية قال في ذات السياق "نحن نستخدم كافة الإمكانات المتاحة لنا للحيلولة دون سقوط ضحايا من المدنيين، وسنواصل تجارتنا (المتعلقة بتصدير الأسلحة) في ذات الوقت".

السيناتور بن كارسون، وجه سؤالًا لمستشار وزارة الدفاع، كارم عن الجهود التي يقو بها البنتاغون لتفادي سقوط ضحايا من المدنيين، فرد الأخير قائلًا "دليلنا النتائج الموجودة، وشهرتنا في هذا الأمر واضحة للجميع".