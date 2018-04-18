شاهد: مصريون يتجهون للطاقة الشمسية لموجهة الغلاء

مع ارتفاع تكاليف المنتجات البترولية، أصبحت الطاقة الشمسية أكثر شعبية في مصر، ووجد مستخدمو الطاقة الشمسية أنها أرخص وأسهل في كثير من الأحيان من إمدادات الطاقة التقليدية.

وقد تكون هذه مزرعة بسيطة في شمالي مصر، لكن من فيها يستفيدون أيضًا من التقدم في تكنولوجيا الطاقة.

ومع ارتفاع تكلفة الوقود في مصر فليس من المستغرب أن يتجه المزيد من الناس نحو الطاقة الشمسية.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تنفذ الحكومة المصرية نظامًا صارمًا لخفض الإنفاق الحكومي من أجل تلبية شروط قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار أمريكي.

وكجزء من ذلك، انخفض دعم الوقود السخي السابق في البلاد، وارتفعت الأسعار في بعض الحالات إلى أكثر من الضعف.

وأثر ارتفاع الأسعار على السكان بشدة، والذين يعيش أكثر من نصفهم في فقر.

لكن الجانب الإيجابي ربما يكون أنه عزز الطلب على الطاقة الشمسية وساعد الصناعة على التطور في بلد يشتهر بالطقس الحار والمشمس.

عائلة خيري صابر عبد الله، وهو مزارع في بلدة الحمام في دلتا النيل، كانت تعتمد في السابق على مولد ديزل للحصول على الكهرباء، لكن نقص الوقود كان شائعًا.

وفي كثير من الأحيان كان عليهم أن يظلوا بدون كهرباء لأيام، عندما لا يستطيعون شراء الديزل أو عندما تتعطل مولداتهم.

وكثير من السكان خارج المراكز الحضرية على طول النيل لا يستطيعون الوصول إلى شبكة الكهرباء وتشغيل المولدات الكهربائية.

ويقول عبد الله، إن شراء بعض الألواح الشمسية يعني أن لديهم الآن كهرباء يعتمد عليها للمرة الأولى.

هناك أيضًا أشخاص في المناطق الحضرية يتحولون لمصدر الطاقة.

علاء رياض صاحب مصنع للملابس وبدأ أعماله الخاصة بالطاقة المتجددة أيضًا.

ويقول إنه على الرغم من تكلفة الاستثمار الأولي، فإن التكنولوجيا سوف تسدد التكاليف أكثر لنفسها بمرور الوقت.

وقام بتركيب اللوحات على سطح منزله ومصنع الملابس الذي يملكه.

لا تعمل على تغذية الإنتاج بعد، ولكنها تساعد في تشغيل البوابة الكهربائية للمجمع.

كما يأمل في أن تصبح التكنولوجيا بأسعار معقولة أكثر في مصر.

وشجعه اهتمام الحكومة بتوسيع الطاقة المستدامة كذلك.

واستلهم رياض الأمر عندما رأى أن دولا أخرى، بأشعة شمس طبيعية أقل بكثير، تقوم بالتحول.

ويقول أحمد فوزي، وهو مهندس متخصص في الاستشارات حول الطاقة الشمسية، إن البلاد مناسبة بشكل مثالي بسبب أشعة الشمس الغزيرة وموقعها.

وترك ارتفاع أسعار الوقود العديد من الناس دون خيار أفضل.