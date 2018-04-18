شاهد: فيديو يوثق اعتداء الشرطة الأمريكية على طالب أسود بجامعة هارفارد

تتعرض شرطة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، لانتقادات شديدة بعد ظهور تسجيل مصور لضباط يعتدون باللكم والضرب المبرح على طالب أسود غير مسلح من جامعة هارفارد ثم يعتقلونه.

وكان الطالب، الذي تم تسميته في وسائل الإعلام الأمريكية باسم "سيلور أوهيني" والبالغ من العمر 21 عامًا، يتجول عاريًا عندما واجهه رجال الشرطة واعتقلوه ليلة الجمعة، وفقًا للتقارير.

ووثق مقطع الفيديو الذي التقطه أحد المارة وانتشر على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعية، أفراد الشرطة وهم يلكمون أوهيني ويبرحونه ضربًا.

وقال رئيس شرطة كامبريدج برانفيل ج. بارد جير، للصحفيين يوم الإثنين "عليك أن تحكم على أعمالهم في سياق الوضع المتطور بسرعة وليس مع هذا النظام المثالي".

وأضاف "كان الأمر يتعلق بسلامته وسلامة الضباط وسلامة كل من حولهم."

وأُلقي القبض على أوهيني، الذي أفيد بأنه كان مخمورًا وقت وقوع الحادث، بتهمة السلوك غير المنضبط والتعري غير اللائق، وفقاً للشرطة.

وفي سياق متصل، قُتل شاب أسود (26 عاما) بحوالي 20 رصاصة أطلقها رجال شرطة على موقف للسيارات لسوبرماركت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما أعلنت السلطات ومحاموه.

وكان ديانتي ياربر بدون سلاح ويقود آلية أثناء ركنها في موقف متجر وولمارت في بارستو على بعد 185 كيلومترًا شمال شرق لوس أنجليس.

وقال لي ميريت محامي ياربر، إن السيارة كانت تقل أربعة ركاب، بينهم شابة في السادسة والعشرين تدعى ماريانا تافويا جالسة في المقعد الخلفي، وقد جُرحت ونقلت إلى المستشفى، وهي حاليًا في مرحلة النقاهة.

وأضاف أن رجال الشرطة أطلقوا 30 رصاصة أصابت عشرين منها ياربر في هذا الحادث الذي وقع في الخامس من أبريل/نيسان.

وينوي المحامي رفع دعوى على الشرطة خلال الأسبوع الجاري باسم عائلة ياربر الذي كان أبا لثلاث بنات تتراوح أعمارهن بين سنة وتسع سنوات.

وأوضحت الشرطة في بيان أنها تدخلت بعد اتصال يتحدث عن "آلية مشبوهة في مرآب" السوبرماركت.

وأضافت أن ياربر رفض الامتثال لأوامر رجال الشرطة الذين طلبوا منه النزول من سيارته، وقد قام بالرجوع بسرعة إلى الوراء وصدم سيارة الشرطة قبل أن يطلق مجددًا سيارته باتجاه الشرطيين ثم يعود بها إلى الوراء مجددًا ويصدم سيارة أخرى للشرطة.

وأكد البيان أن رجال الشرطة لم يطلقوا النار إلا بعد ذلك.

وإلى جانب تافويا، أصيبت سيدة أخرى كانت في السيارة بجروح طفيفة.

وقال مكتب مسؤول شرطة سان برناردينو الذي يشرف على بارستو، في بيان آخر، إن ياربر كان "يجري البحث عنه لاستجوابه بشأن جنحة وقعت مؤخرًا وتتعلق بسرقة سيارة".

لكن ميريت قال إن "أكثر من ثلاثين رصاصة أطلقت (من قبل الشرطة) على سيارة مكتظة بأشخاص لا يشكلون أي خطر على أحد".