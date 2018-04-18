شاهد: عشرات الجثث المتحللة تملأ أرجاء "الرقة" السورية

لا تزال رائحة الجثث المتعفنة تنبعث من تحت تلال الأنقاض والمباني المدمرة في مدينة الرقة السورية لتبقى تذكرة مريرة بالمعركة الوحشية التي دارت لاستعادة المعقل السابق لتنظيم الدولة.

وكان التنظيم المتشدد قد أعلن الخلافة في 2014 وفي أوج قوته بسط نفوذه على ملايين الأشخاص في مناطق بسوريا والعراق، وأعلن مدينة الرقة عاصمة لدولته المزعومة.

لكن فصيلًا مسلحًا مدعومًا من الولايات المتحدة تمكن من استعادة المدينة في أكتوبر/تشرين الأول، بعد معركة شرسة استمرت أربعة أشهر قُتل فيها المئات وسويت معظم الأحياء بالأرض.

ويقول عمال إنقاذ إنهم يجاهدون لانتشال عشرات الجثث التي لا تزال تحت أكوام الحطام في جميع أنحاء المدينة.

وقال ياسر الخميس قائد فريق الاستجابة الأولية الذي شكله مجلس الرقة المدني المكلف بإدارة المدينة والمسؤول عن مهمة إعادة إعمارها "حاليًا ناقوس الخطر بدأ يدق في هذه المحافظة، الأمراض والأوبئة بدأت بالانتشار".

وتابع "نحن نطالب بدعم كبير. هذا الدعم أهم شيء خاصة الآلات الهندسية، فهي ضرورية جدا من أجل متابعة سير عملنا، وسنواصل هذا الدعم والعمل رغم الصعوبات".

وفي أحد المباني قطع رجال الإنقاذ حديد التسليح ورفعوا كتلًا ثقيلة من الخرسانة للبحث عن جثث أو أشلاء أسفلها.

وقال منقذون إنهم تمكنوا، بعد ساعات، من انتشال 20 جثة. لكن الخميس يخشى من أن يكونوا لا يعملون بالسرعة الكافية.

وأضاف "وصل عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن أكثر من خمسمائة جثة، وسبع وثلاثين حالة إسعاف وأكثر من ثلاثين حالة إطفاء وحالات استجابة كبيرة، وعندنا حاليًا أكثر من ١١٤ طلبا بشأن حفر وتنقيب عن الجثث".

ويفيد تقرير صدر عام 2009 لمنظمة الصحة العالمية بعدم وجود دليل واضح يربط بين وجود جثث بانتشار أمراض وبائية.

ومع ذلك فإن عمال الإنقاذ الذين يتعاملون بشكل روتيني مع الجثث يكونون عرضة لاحتمال الإصابة بداء السل والتهابات الجهاز الهضمي، إضافة إلى آثار ذلك المتوقعة على صحتهم العقلية.

ويقول طبيب شرعي في فريق الاستجابة الأولية إنهم يحاولون تحديد هوية صاحب الجثة قبل مواراتها الثرى.

وقال أبو إبراهيم الطبيب الشرعي للفريق "الكشف عن الجثة، حالتها العامة، ذكر أم أنثى، طفل أم مُسن، أشلاء مُتعفنة، إلى آخره، وبعدها نلفها بأكياس خاصة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض ودفنها تحت الأرض بمقبرة خاصة".

لكن معظم الجثث تبقى مجهولة وتُدفن في مقبرة خاصة قرب المدينة.

وتمثل إعادة إعمار الرقة، التي كان يقطنها أكثر من 200 ألف نسمة ذات يوم، نزح معظمهم الآن، مهمة ضخمة.

وأثناء زيارة في الآونة الأخيرة للمدينة قدر يعقوب كيرن، المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي وممثله في سوريا، أن "ثلثي" الرقة دُمر في القتال.

وقال مجلس الرقة المدني إن إعادة إمدادات الكهرباء والماء وإصلاح الطرق والمدارس سيتطلب 5 ملياراتو300 مليون ليرة سورية (حوالي عشرة ملايين دولار) سنويًا.

وساندت الولايات المتحدة الحملة التي طردت تنظيم الدولة من الرقة، وقالت في فبراير/شباط إنها ستستثمر أموالًا في جهود تحقيق الاستقرار هناك.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قرر الشهر الماضي تجميد ما يزيد على 200 مليون دولار كانت مخصصة لجهود إعادة الإعمار في سوريا، ويقول مسؤولون في إدارته إن واشنطن تعيد تقييم دورها في الصراع هناك.