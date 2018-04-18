شاهد: أطفال "الغجر" يعودون للمدرسة لأول مرة منذ 14 عاما

بينما يجلسون على مقاعدهم، ينصت أطفال في قرية بجنوب العراق بانتباه لمعلمهم في الفصل الدراسي.

فأخيرا، وبعد مرور 14 عامًا على تدمير المدرسة الوحيدة بقريتهم، افتُتحت مدرسة ابتدائية جديدة في قرية الزهور التي تقطنها أقلية من الكاولية (الغجر).

ويُقدر عدد سكان القرية، المعروفة محليًا باسم قرية الغجر، بنحو 420 شخصًا يعيشون في بيوت مبنية من الطين وأعواد البوص. وتقع قرب مدينة الديوانية.

واختفت شبكة حمايتهم بسقوط صدام حسين، الأمر الذي جعلهم عرضة لاضطهاد الجماعات المتشددة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2003 تعرضت المدرسة الابتدائية والعيادة الطبية بقرية الزهور، اللتان بنتهما حكومة الرئيس السابق صدام حسين، للنهب والتدمير على يد فصيل متشدد بعد هجوم بقذائف المورتر على القرية.

ولا يوجد في القرية حاليًا طرق مرصوفة ولا خدمات أساسية.

وبُنيت المدرسة الجديدة من مجموعة كرفانات على مشارف القرية وبمساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بعد حملة لفريق يسمى (أنا إنسان) على فيسبوك.

والتحق بالمدرسة الجديدة 27 طفلًا أعمارهم بين ست وعشر سنوات وطاقم تعليم يتكون من مدير واثنين من المعلمين.

وتقول تلميذة بالمدرسة تدعى ملاك وائل (10 سنوات) إن أُسرتها تشجعها على الذهاب للمدرسة من أجل التعليم.

ويوضح مدير مدرسة النخيل قاسم عباس جاسم، أن المدرسة والقرية يفتقدان الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتحث ناشطة مدنية تدعى منار الزبيدي، وهي مُمثلة فريق (أنا إنسان) الذي ضغط لعام كامل من أجل بناء المدرسة، الحكومة على منح أبناء الأقلية الكاولية الجنسية العراقية لتساعد أطفالهم على مواصلة تعليمهم والحصول على وظائف.

وأبناء الكاولية يعيشون حياة غير مستقرة ولا يُمنحون الجنسية العراقية. ومعظمهم ينحدر من الهند، وإن كان قلة منهم جاؤوا من دول شرق أوسطية أخرى.

وهم يتكلمون اللغة العربية ويدينون بالإسلام، ومع ذلك يعانون من التمييز العنصري بسبب لون بشرتهم الداكن وتعبيرات وجوههم الحادة.