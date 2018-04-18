ترمب: أمريكا في محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية لعقد قمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مباشرة "على مستويات رفيعة للغاية" مع كوريا الشمالية لترتيب قمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

أعلن ترمب ذلك خلال التقاط صور تذكارية له مع ضيفه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مستهل يومين من المحادثات بمنتجع الرئيس مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

واتفق آبي مع ترمب على طرح قضية المواطنين اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية خلال القمة.

وقال ترمب إن مسؤولين أمريكيين يبحثون خمسة مواقع مختلفة لاستضافة اللقاء المرتقب في أواخر مايو أيار أو مطلع يونيو حزيران. وعندما سئل هل أي منها يوجد بالولايات المتحدة أجاب ترمب "لا".

وقال ترمب "نجري محادثات مباشرة على مستويات عالية جدا، مستويات رفيعة للغاية، مع كوريا الشمالية… سوف نرى ما سيحدث… لأن النتيجة هي ما يهم في نهاية الأمر، وليس مجرد التفكير في عقد اجتماع".

وتركز محادثات ترمب وآبي على القمة المتوقعة مع كيم في ظل سعي اليابان للحصول على التزام أمريكي بأن أي اتفاق لنزع السلاح النووي يبرمه ترمب مع كيم سيشمل أي صواريخ يمكن أن تستهدف الأراضي اليابانية وليس فقط الصواريخ طويلة المدى.

لكن ترمب قال إن من الممكن أيضا أن تفشل الجهود الدبلوماسية لعقد اللقاء.

وأوضح قائلا "من الممكن ألا تسير الأمور بشكل جيد وألا نعقد الاجتماع، وسنواصل المضي قدما في هذا المسار الذي نسلكه".

كما أيد ترمب الجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية لإنهاء حالة الحرب القائمة بين البلدين منذ عام 1953.

وقال آبي إن اليابان تريد من كوريا الشمالية الموافقة على نزع السلاح النووي بشكل تام ويمكن التحقق منه، مضيفا أن ترمب أظهر "شجاعة" في مسعاه لعقد قمة مع كيم.