البث الحي
سياسة|إيران

إيران: سنصنع أو نشتري ما نحتاجه من أسلحة

الرئيس الإيراني حسن روحاني - أرشيفية
الرئيس الإيراني حسن روحاني - أرشيفية
18/4/2018

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إن إيران ستنتج أو تشتري أي أسلحة تحتاجها للدفاع عن نفسها في منطقة تعاني بسبب "قوى غازية".

وألقى روحاني كلمته خلال استعراض عسكري في طهران بمناسبة اليوم الوطني للجيش بينما حلقت طائرات مقاتلة في الجو.

وأضاف روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة أن القوات المسلحة لبلاده لا تمثل تهديدا للدول المجاورة.

لكنه أضاف أن إيران تقع في منطقة تتدخل فيها قوى غازية في شؤونها دون تصريح من الأمم المتحدة، وذلك في إشارة على ما يبدو إلى الضربات الجوية الغربية ضد سوريا مطلع هذا الأسبوع.

واقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن يفرض الاتحاد الأوربي عقوبات جديدة على إيران بسبب صواريخها الباليستية ودورها في الحرب السورية، وذلك في محاولة لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)