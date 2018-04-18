إيران: سنصنع أو نشتري ما نحتاجه من أسلحة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إن إيران ستنتج أو تشتري أي أسلحة تحتاجها للدفاع عن نفسها في منطقة تعاني بسبب "قوى غازية".

وألقى روحاني كلمته خلال استعراض عسكري في طهران بمناسبة اليوم الوطني للجيش بينما حلقت طائرات مقاتلة في الجو.

وأضاف روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة أن القوات المسلحة لبلاده لا تمثل تهديدا للدول المجاورة.

لكنه أضاف أن إيران تقع في منطقة تتدخل فيها قوى غازية في شؤونها دون تصريح من الأمم المتحدة، وذلك في إشارة على ما يبدو إلى الضربات الجوية الغربية ضد سوريا مطلع هذا الأسبوع.

واقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن يفرض الاتحاد الأوربي عقوبات جديدة على إيران بسبب صواريخها الباليستية ودورها في الحرب السورية، وذلك في محاولة لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015.