أول تعليق لترمب عن الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز في أول تعليقات مباشرة على الفضيحة التي تحيط بالرئيس بعد اعتراف دانيالز بأنها أقامت علاقة مع ترمب.

وبعد يوم من نشر دانيالز رسماً تقريبياً لرجل تقول إنه هددها قبل سنوات في موقف للسيارات في لاس فيغاس وحذرها من الحديث عن علاقتها بالرئيس، قال ترمب في تغريدة "رسم تقريبي بعد سنوات لرجل ليس له وجود".

وأضاف "إنه احتيال كامل، تخدع (دانيالز) وسائل الأخبار الكاذبة (ولكن هم يعلمون ذلك)".

وعرضت دانيالز (39 عاما) ومحاميها مايكل افناتي مكافأة 100 ألف دولار للحصول على أي معلومات عن الرجل غير المعروف الهوية.

وفي مقابلة مع شبكة "ايه بي سي" الإخبارية، قالت الممثلة واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد إنها تقاضي ترمب لأنها سئمت من التعرض للمضايقات.

وقالت دانيالز لشبكة "اي بي سي"، "سئمت من تعرضي للتهديد ومن السعي إلى تخويفي ومن القول إنهم يريدون تدمير حياتي ويأخذون كل أموالي ومنزلي".

وأضافت بشأن الخلاف مع مايكل كوهين محامي ترمب الشخصي "لقد طفح الكيل. ضقت ذرعاً بتعرضي للمضايقات".

وتسعى الممثلة الإباحية إلى إلغاء اتفاق حول السرية وقعته مع المحامي لضمان صمتها حول علاقة أقامتها مع ترمب الذي ينفي تماما معرفته بها وينكر أنه قضى معها ليلة عام 2006.

وقدم لها كوهين 130 ألف دولار قبل انتخابات 2016 وقال إن المبلغ من أمواله الخاصة وإن الرئيس لم يكن على علم بذلك.

وفي مقابلة في 25 مارس/ آذار، قالت الممثلة إنها تلقت تهديدات من المحيطين بترمب، متحدثة عن أمر يعود إلى عام 2011.

وتعقدت القضية الأسبوع الماضي عندما اقتحم عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي منزل محامي ترمب وغرفته الفندقية ومكتبه في نيويورك وضبطوا وثائق تتعلق بالمبلغ الذي دفعه لها.

إلا أن ترمب نفى أي علم له بمثل هذه الصفقة التي تمت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

ويخضع المحامي لتحقيق جنائي لكن لم توجه إليه تهمة بعد، واستمعت إليه المحكمة في مانهاتن الإثنين بحضور الممثلة ومحاميها.