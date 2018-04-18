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سياسة|تركيا

أردوغان يعلن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
18/4/2018

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في تركيا في 24 يونيو/ حزيران المقبل أي قبل عام ونصف عام من الموعد المقرر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان عقب اجتماع مغلق جمعه برئيس حزب الحركة القومية المعارض "دولت بهجه لي" في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف قائلا: سنشرع مباشرة بالإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات، ولا شك أن الهيئة العليا للانتخابات ستبدأ مباشرة بالتحضير لها.

وتابع: "نتيجة للعمليات العسكرية التي نخوضها في سوريا والأحداث التاريخية التي تشهدها منطقتنا، بات من الضروري لتركيا تجاوز حالة الغموض في أسرع وقت ممكن".

وكان من المقرر في البدء أن تنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية معا في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على أن يسبقها اقتراع للبلديات في مارس/ أذار من العام نفسه.

وتعتبر هذه الانتخابات حاسمة في تاريخ تركيا لأنه من المقرر بعدها البدء بمنح رئيس الدولة مزيدا من السلطات بحسب استفتاء أبريل/ نيسان 2017.

ويتيح هذا التعديل الدستوري لأردوغان (64 عاما) الترشح لولايتين رئاسيتين أخريين من خمس سنوات.

المصدر : الأناضول + الفرنسية
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