تقارير: الإمارات تعتزم استخدام آلاف الجنود الأوغنديين في اليمن

قال موقع "عربي 21" الإخباري إن الامارات تعتزم الاستعانة بجنود أوغنديين في اليمن، وهو ما يثير قلقا في السعودية التي لم يتم التنسيق معها بحسب الموقع.

وأسند الموقع لمصدر يمني لم يكشف عن اسمه أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يعتزم القيام بزيارة إلى أوغندا لتوقيع اتفاقيات مع الرئيس يوري موسيفيني، من بينها اتفاقية تلتزم فيها أوغندا بتأمين عشرة آلاف مقاتل أوغندي، يكون ألفان منهم في الصومال على أن يتم إرسال البقية إلى اليمن لدعم القوات الإماراتية.

وأضاف الموقع أن سبب استعانة الإمارات بالقوات الأوغندية يأتي تحسبا لسحب السودان قواتها المشاركة في التحالف العربي باليمن.

وأوضح "عربي 21" أن السعودية تتخوف من التوسع الإماراتي في اليمن خاصة أنها لم تطلع الرياض على تفاصل الصفقة التي سيبرمها محمد ابن زايد مع أوغندا.