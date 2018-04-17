بنغلاديش تدعو لضغوط أكبر على ميانمار بشأن الروهينغيا

قالت الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلاديش اليوم الثلاثاء إن من الضروري ممارسة ضغط دولي أكبر على ميانمار لإعادة اللاجئين الروهينغيا لديارهم.

وأضافت حسينة في كلمة بلندن "على المجتمع الدولي زيادة الضغط على ميانمار حتى تستعيد أناسها وتضمن أمنهم".

ويقول مسؤولون بالأمم المتحدة إن نحو 700 ألف روهينغي فروا إلى بنغلاديش من ولاية راخين هروبا من حملة قمع عسكري منذ أغسطس آب وسط تقارير عن ارتكاب قوات ميانمار وأعضاء لجان أهلية من البوذيين جرائم قتل واغتصاب وحرائق متعمدة وهو ما شبهته الأمم المتحدة بعملية "تطهير عرقي".

ونفت ميانمار كل هذه الادعاءات تقريبا وقالت إنها تشن عملية مشروعة لمكافحة التمرد.

وقالت حسينة إن بنغلاديش قدمت بالفعل أسماء أفراد ثمانية آلاف أسرة من الروهينغيا إلى ميانمار من أجل إعادتهم إليها، ولكنها لم تأخذهم حتى الآن.