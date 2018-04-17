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سياسة

البرلمان السوداني يصادق على اتفاقية التعاون الأمني مع تركيا

17/4/2018

صادق البرلمان السوداني على اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين السودان وتركيا في أواخر 2017.

ووقع السودان وتركيا اتفاقية للتعاون الأمني ضمن 21 اتفاقية، إبان زيارة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان للخرطوم في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وبحسب وكالة أنباء السودان الرسمية، استعرض نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني، إبراهيم أحمد، مبررات اتفاقية التعاون الأمني بين السودان وتركيا لسنة 2017، على هامش عملية المصادقة عليها، دون تفاصيل عن عدد الحضور وعدد المصوتين.

وأوضح أن الاتفاقية نتاج تطور تاريخي للعلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية.

وقال أحمد، إن "الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، تحقيقاً للمصالح المشتركة في مجال التقنية الحديثة والتدريب والتبادل الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وفق الالتزامات الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

وبحسب الوكالة، أكد نواب بالبرلمان السوداني أن اتفاقية التعاون الأمني بين السودان وتركيا تعضد من العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جميع محاوره تطويرًا لتبادل المعلومات ومحاربة الجريمة العابرة عبر القنوات الرسمية.

المصدر : الأناضول
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