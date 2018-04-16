7 قتلى في أعمال شغب هي الأكثر دموية في سجون أمريكا منذ ربع القرن

قال مسؤولون بولاية ساوث كارولينا الأمريكية وخبير في أمن السجون إن سبعة نزلاء بأحد سجون الولاية قتلوا طعنا كما أصيب 17 آخرون في واقعة شغب دام ثماني ساعات.

وتعد هذه الأحداث هي الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ العام 1993.

وقالت إدارة السجون في الولاية على "تويتر" إنه جرى تأمين (مؤسسة لي الإصلاحية) في مدينة بيشوبفيل التي تقع في ولاية ساوث كارولاينا على بعد نحو 64 كيلومترا شمال شرقي كولومبيا عاصمة الولاية.

وكانت أحداث العنف بدأت حوالي الساعة (2315 بتوقيت غرينتش) أمس الأحد وانتشرت في ثلاثة مبان للسجناء.

وقال ستيف مارتن وهو خبير في أمن السجون يعمل حاليا مراقبا اتحاديا بمجمع سجون رايكرز أيلاند الرئيسي في نيويورك إن الحادثة هي الأكثر دموية منذ عام 1993 عندما قتل تسعة سجناء وضابط في سجن أوهايو الجنوبي بمدينة لوكاسفيل.

وقال لاري لوغان مسؤول الطب الشرعي في مقاطعة لي إن السجناء السبعة في ساوث كارولينا قتلوا طعنا.

وذكر الموقع الإلكتروني للسجن أن عدد نزلائه يبلغ 1583.