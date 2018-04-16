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سياسة|مصر

مصر: حكم نهائي بالسماح لحفيد مبارك بالسفر خارج البلاد

صورة للرئيس المخلوع حسني مبارك مع حفيده محمد علاء مبارك على غلاف لألبوم صور صادر عن مؤسسة الأهرام
صورة للرئيس المخلوع حسني مبارك مع حفيده محمد علاء مبارك على غلاف لألبوم صور صادر عن مؤسسة الأهرام
16/4/2018

قضت أعلى محكمة طعون إدارية مصرية (الاثنين) بالسماح بسفر حفيد الرئيس المخلوع الأسبق مبارك خارج البلاد، وفق مصدر قضائي.

وأوضح مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، أن "المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة متخصصة في الأمور الإدارية)، قضت برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة (ممثلة عن الحكومة)، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار منع عمر، نجل علاء مبارك، حفيد الرئيس المخلوع الأسبق حسني مبارك، من السفر خارج البلاد".

ويعتبر هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن أمام أي محكمة أخرى.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من علاء، نجل حسني مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنه من السفر، وتقدمت قضايا الدولة بطعن على الحكم في أواخر ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.

وأطاحت ثورة شعبية، في 25 من يناير/كانون الثاني 2011، نظام الرئيس الأسبق، وأجبرته على التنحي في 11 من فبراير/ شباط من العام نفسه.

وعقب الثورة وجه عدد من التهم لمبارك، ورموز نظامه، من بينها "الاشتراك" في قتل متظاهرين، والفساد، غير أن غالبيتهم العظمى حصلوا على براءات من تلك التهم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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