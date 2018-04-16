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قس أمريكي مسجون في تركيا يهدد العلاقة بين أنقرة وواشنطن

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أرشيفية
16/4/2018

قال مسؤول أمريكي في مجال الحريات الدينية الدولية إن العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا ستتعرض لضغوط على الأرجح طالما ظل قس أمريكي في السجن.

وبدأت محكمة تركية (الاثنين) الاستماع إلى الاتهامات الموجهة إلى القس أندرو برانسون، وهو من ولاية نورث كارولينا، فيما يتعلق بأنه على صلة بالجماعة التي دبرت محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016.

ويطالب ممثلو الادعاء العام بعقوبة تصل إلى السجن 35 سنة للقس الذي تسبب اعتقاله في توترات مع واشنطن.

وأنكر أندرو برونسون، الذي يعيش في تركيا منذ أكثر من عقدين، جميع الاتهامات ضده، وفقا لما نقلت قناة "إن.تي.في" التركية من المحكمة.

وتعد محاكمة برانسون واحدة من عدة قضايا قانونية تعكر صفو العلاقات الأمريكية التركية.

وهناك خلاف بين البلدين أيضا على دعم الولايات المتحدة لجماعة كردية في شمال سوريا تعتبرها تركيا "منظمة إرهابية".

ويواجه القس الذي كان يعمل في كنيسة في مدينة إزمير غربي تركيا، اتهامات بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني "المسلح" والحركة الإسلامية لفتح الله غولن، وهو داعية مسلم مقيم في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء أنه سوف يتم تقديم الأدلة على ارتباط برونسون بجرائم خطيرة، من بينها التجسس وارتكاب جرائم لصالح "منظمات إرهابية".

وبحثت الإدارة الأمريكية في قضية القس، كما أثارها مسؤولون بارزون من بينهم وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون في اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة التركية.

وتطالب الولايات المتحدة بإطلاق سراح القس، ويتابع المحاكمة مسؤولون أمريكيون من بينهم السيناتور توم تيليس، النائب عن ولاية نورث كارولينا التي ينتمي إليها القس.

وقال تيليس في بيان مؤخرا: "لا ينبغي أن يكون هناك لبس في أن القس برونسون هو ضحية لاتهامات كاذبة، ونحن ندعو السلطات التركية إلى مراجعة لائحة اتهامه بأمانة وشفافية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ألمح ضمنيا العام الماضي إلى أن قضية برونسون يمكن أن تكون مرتبطة بطلب تسليم غولن.

وتقول الولايات المتحدة إن أنقرة لم تقدم أدلة كافية ضد غولن، الذي أنكر صلته بمحاولة الانقلاب.

يشار إلى أن القضية هي واحدة من عدد من المشكلات التي تؤرق العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة، وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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