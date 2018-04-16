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سياسة|مصر

شاهد: وزير الأوقاف المصري يصف باحث ماجستير بـ"الحمار"

16/4/2018

نعت وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة باحث ماجستير في جامعة الزقازيق، بالغباء والجهل ووصفه بالحمار.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن غضب الوزير جاء خلال مناقشته لرسالة ماجستير بعنوان «تجديد الفكر الديني في الإسلام، محمد إقبال أنموذجا» المقدمة من وجدي عبد القادر الباحث بجامعة الزقازيق.

وانفعل جمعة بسبب أن الباحث أورد في رسالته نصا منسوبا للشاعر الكبير محمد إقبال يقول فيه: " أخطر الأصنام الجديدة هو الوطن، إذ إن لباسه للدين هو الكفن".

واعتبر الوزير المصري أن مثل هذه أكاذيب يرددها أعداء الوطن والاستعمار والجماعات المتطرفة، نافيا أن يكون إقبال قال مثل هذه الكلمات.

وأضاف الدكتور مختار جمعة أن الباحث أساء لفكرة الوطنية والدين، مطالبا بفتح تحقيق في الجامعة، مشددا على أن العلم لو في غير مصلحة الوطن يغلق على حد قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر
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