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سياسة

شاهد: احتجاجات عارمة بنيودلهي بعد اغتصاب طفلة مسلمة وقتلها

16/4/2018

سادت موجة من الغضب العارم شوارع العاصمة الهندية نيودلهي، عقب تعرض طفلة مسلمة في الشطر الهندي من كشمير لعملية اغتصاب جماعي وتعذيب ثم قتل.

وخرج الآلاف للمطالبة بسرعة البت في قضايا العنف الجنسي، وهتفوا مطالبين بشنق المغتصبين.

وحمل المتظاهرون في نيودلهي لافتات تدعو لتطبيق العدالة واتخاذ موقف رادع ضد عمليات قتل واغتصاب الأطفال.

وجلست طفلة صغيرة وسط دمى رمزية لتأبين آخر ضحايا العنف الجنسي، التي قيل إنها تعرضت للتخدير بدواء مضاد للاكتئاب ثم جرى اغتصابها وقتلها.

كان أعضاء في حزب هندوسي متطرف على صلة بالحزب الحاكم قد طالبوا في وقت سابق بالإفراج عن الأشخاص الذين اغتصبوا الطفلةوقتلوها

وقالت الشرطة إن الهجوم كان مدبرًا كوسيلة لإرهاب البكاروالز، وهي أقلية مسلمة من الرعاة البدو، وإجبارهم على مغادرة المنطقة.

وفي واقعة أخرى اتهمت فتاة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في ولاية أوتار براديش بحماية نائب متهم بعملية اختطافها واغتصابها العام الماضي.

وألقي القبض على كولديب سنغ سنغر، الذي نفى هذه الاتهامات، يوم الجمعة.

وتصاعدت أعمال العنف ضد النساء والفتيات في الهند على الرغم من القوانين الصارمة التي سنت عام 2013.

وشهد عام 2012 جريمة مروعة عندما تعرضت فتاة جامعية للاغتصاب والقتل على يد مجموعة من الأفراد في نيودلهي، خرجت على أثرها احتجاجات ضخمة نظمها مئات الآلاف.

المصدر : أسوشيتد برس
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