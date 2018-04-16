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سياسة

روسيا: لن نؤخر الرد على العقوبات الأمريكية

نائب وزير الخارجية الروسي, سيرجي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي, سيرجي ريابكوف
16/4/2018

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قال، الإثنين، إن بلاده لن تؤخر تمرير تشريع جديد ردًا على عقوبات أمريكية جديدة فرضت على موسكو.

وقال نواب بارزون في مجلس النواب الروسي (الدوما) إنهم يبحثون تشريعًا يمنح الكرملين سلطة حظر أو تقييد قائمة من الواردات الأمريكية.

وقال ريابكوف إن موسكو تناقش ما وصفه بإساءة واشنطن استغلال وضع الدولار بصفته عملة الاحتياطي العالمية.

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين، في تصريح صحفي، "نخطط لمناقشة مشروع القانون في مجلس الدوما، بمشاركة ممثلي الكتل جميعها، وإرساله إلى زملائنا في الأقاليم، ومراجعته مرة أخرى مع الخبراء وحكومة روسيا الاتحادية".

وأضاف فولودين أن "الدوما سينظر في جلسة طارئة يوم 16 أبريل/نيسان الجاري، في مشروع قانون ينص على تدابير جوابية على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد موسكو".

وفي 6 أبريل/نيسان الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على روسيين تستهدف 38 رجل أعمال، ومسؤولا، وشركة بسبب ما وصف بـ "الأنشطة الخبيئة" لروسيا في العالم.

وشملت العقوبات أيضا وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وقال فولودين، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد رجال الأعمال "تهدف لإضعاف الاقتصاد الروسي".

المصدر : الأناضول + رويترز
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