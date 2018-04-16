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سياسة

روسيا تحجب تطبيق "تليغرام" للتراسل

خدمة "تليغرام" للتراسل
خدمة "تليغرام" للتراسل
16/4/2018

قالت هيئة تنظيم الاتصالات في روسيا، الإثنين، إنها بدأت في حجب خدمة تليغرام للتراسل، تنفيذًا لقرار محكمة روسية.

وأضافت الهيئة في بيان علي موقعها الإلكترونيأنها أخطرت مشغلي الاتصالات بحجب الخدمة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مسؤول بالهيئة قوله، إن استكمال عملية الحجب سيستغرق عدة ساعات.

وقضت محكمة روسية، الجمعة، بحجب تطبيق تليغرام للتواصل، داخل روسيا، ما أنذر باحتمال انقطاع التواصل بين ملايين المستخدمين في أحدث خلاف ينشب بين شركات التكنولوجيا العالمية والسلطات الروسية.

وجاء حكم المحكمة بعد أسبوع من رفع هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا (روسكومنادزور) دعوى قضائية لتقييد استخدام التطبيق بعد رفض الشركة المتكرر تمكين أجهزة الأمن من الوصول لرسائل المستخدمين المشفرة.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها الشركة، يسمح تطبيق تليغرام لأكثر من 200 مليون مستخدم في العالم بالتواصل عبر رسائل مشفرة لا يمكن لطرف ثالث، حتى الحكومات، قراءتها.

لكن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قال إنه بحاجة للاطلاع على بعض الرسائل في إطار مهامه بما في ذلك الحماية من الهجمات الإرهابية. ورفضت شركة تليغرام الامتثال لطلبه احترامًا لخصوصية المستخدمين.

وقال بافل دوروف مؤسس تليغرام والرئيس التنفيذي للشركة إن التطبيق سيستخدم أنظمة اتصال مدمجة للالتفاف على الحظر لكنه لا يستطيع أن يضمن تمامًا إمكانية الوصول للتطبيق من دون استخدام شبكة افتراضية خاصة.

المصدر : رويترز
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