تقرير: إسرائيل نفذت الهجوم على مطار التيفور السوري

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مصدر عسكري إسرائيلي، إقراره بوقوف بلاده خلف الهجوم على قاعدة التيفور العسكرية في سوريا الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل عسكريين إيرانيين.

وقال المصدر لـ" نيويورك تايمز": " كانت هذه هي المرة الأولى التي نهاجم فيها أهدافًا إيرانية حية، سواء مرافق أو أشخاص".

ونقل الكاتب توماس فريدمان في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الهجوم على مطار التيفور "كان أول هجوم حي على أهداف إيرانية شملت منشآت وأفرادا".

ووصف فريدمان الإيرانيين السبعة الذي سقطوا قتلى في هذا الهجوم بأنهم أعضاء في فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني وقال إن منهم قائدا لإحدى وحدات الطائرات بدون طيار.

وأضاف المصدر الذي لم يذكر فريدمان اسمه في مقاله، أن الهجوم" فتح مرحلة جديدة".

ولدى سؤالها عن الزعم بمسؤولية إسرائيل عن الهجوم، في المقال الذي نشرته الصحيفة أمس (الأحد) قالت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "ليس لدينا تعليق في الوقت الحالي".

واحتفظت إسرائيل (الإثنين) بصمتها الرسمي بشأن دورها المحتمل في ضربة جوية على قاعدة التيفور الجوية السورية في التاسع من إبريل الجاري.

يذكر أن وسائل إعلام دولية تحدثت عن مقتل 14 شخصا في الغارة.

وقال مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق إن قوات من إيران تستخدم مطار التيفور وإن إسرائيل لن تقبل بمثل هذا الوجود في سوريا.

لكنها لم تنف أو تؤكد شن الهجوم على المطار رغم أنها شنت من قبل هجمات استهدفت مواقع لجيش النظام السوري خلال الحرب الأهلية المستمرة هناك منذ سبع سنوات.

وبصفة عامة لا تعلق إسرائيل على مهامها الخاصة.

وفي وقت سابق نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن "طائرات إسرائيلية من طراز اف 15 أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية استهدفت قاعدة التيفور العسكرية".

كما نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية صور وأسماء من قالت إنهم من أفراد الحرس الثوري الإيراني قتلوا في الغارات.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن سبعة جنود إيرانيين قتلوا في هذا الهجوم الذي أسهم في تصعيد حاد بين الغرب وروسيا.

واتهمت سوريا وحليفتها الرئيسية روسيا، إسرائيل بتنفيذ الهجوم قرب مدينة حمص في أعقاب تقارير عن هجوم بغاز سام نفذته قوات موالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد في مدينة دوما.

واستهدف الهجوم مطار التيفور قبل أيام من إطلاق الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 105 صواريخ، على ما قالت واشنطن إنها ثلاث منشآت للأسلحة الكيماوية في سوريا، ردا على ما يشتبه في أنه هجوم بغاز سام.

وينفي الأسد استخدام أسلحة كيماوية.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بتوجيه ضربات عسكرية في سوريا، حيث اتهمت جماعة حزب الله اللبناني إسرائيل بتوجيه ضربة جوية عام 2015 أسفرت عن مقتل جنرال إيراني وعدد من أفراد الفصائل اللبنانية.