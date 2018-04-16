تأجيل زيارة مفتشي الأسلحة الكيماوية لموقع هجوم دوما السورية

قال مسؤولون بريطانيون وروس إن زيارة مفتشي الأسلحة الكيماوية لموقع هجوم في سوريا يشتبه بأنه كان بالغاز السام تأجلت اليوم الاثنين.

وتبادلت القوى الغربية وروسيا الاتهامات في أعقاب ضربات صاروخية قادتها الولايات المتحدة ردا على الهجوم.

ودانت موسكو، الحليف الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، أمس الأحد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لرفض الدول الثلاث الانتظار لحين صدور نتائج فريق تفتيش تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الهجوم المزعوم قبل شن الضربات.

ووصل مفتشو المنظمة إلى دمشق يوم الجمعة وكانوا يعتزمون التوجه إلى دوما التي تقع على مشارف العاصمة اليوم الاثنين. لكن وفد بريطانيا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قال إن روسيا وسوريا لم تسمحا بعد للمفتشين بدخول دوما.

وقال السفير البريطاني للمنظمة بيتر ويلسون في مؤتمر صحفي في لاهاي إن الأمم المتحدة سمحت للمفتشين بالذهاب لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى دوما لأن سوريا وروسيا لم تتمكنا من ضمان سلامتهم.

وجاء في بيان عن الوفد البريطاني أن "إمكانية الدخول من دون قيود ضرورية. وعلى روسيا وسوريا التعاون".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن التأخير جاء بسبب الضربات الغربية.

وقال الكرملين اليوم الإثنين إن المزاعم البريطانية بعدم السماح لمفتشي الأسلحة الكيماوية بالدخول إلى مدينة دوما السورية لا أساس لها.

وأضاف الكرملين أن روسيا ساندت باستمرار إجراء تحقيق في الهجوم المشتبه به بالغاز.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "دعونا لإجراء تحقيق موضوعي. كان هذا منذ بداية ظهور معلومات (عن الهجوم). ومن ثم فتلك المزاعم حيال روسيا لا أساس لها".

وأضاف بيسكوف أن الضربات التي قادتها الولايات المتحدة على سوريا فجر السبت كانت "أحدث انتهاك للقانون الدولي" وأضاف أنها عمل عدواني.

من ناحية أخرى، ذكر مبعوث الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الإثنين أن روسيا ربما أفسدت موقع الهجوم الذي وقع في السابع من أبريل نيسان وتقول منظمات إغاثة إنه أودى بحياة عشرات الرجال والنساء والأطفال.

وقال المبعوث الأمريكي كينيث وورد في تصريحات اطلعت عليها رويترز "تأخر كثيرا هذا المجلس في إدانة الحكومة السورية على ممارستها حكم الإرهاب الكيماوي والمطالبة بالمحاسبة الدولية للمسؤولين عن تلك الأفعال البشعة".

والتقى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دمشق لنحو ثلاث ساعات أمس (الأحد) بحضور ضباط روس ومسؤول أمني سوري بارز.

وفي تلك الأثناء استعدت واشنطن لزيادة الضغط على روسيا بعقوبات اقتصادية جديدة وهدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بإجراءات مماثلة.

كانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أطلقت 105 صواريخ على أهداف قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها ثلاث منشآت للأسلحة الكيماوية في سوريا ردا على الهجوم الذي يشتبه بأنه كان بالغاز السام في دوما.

وتحمل الدول الغربية الأسد مسؤولية هجوم دوما الذي جعل الصراع السوري الدائر منذ أكثر من سبع سنوات في صدارة الاهتمام العالمي مرة أخرى وصعد من مواجهة دبلوماسية مع الكرملين. وتنفي الحكومة السورية وحليفتها روسيا الضلوع في هجمات من هذا النوع.

كانت دوما، التي تقع في الغوطة الشرقية، أحد آخر معاقل المعارضة المسلحة قرب دمشق. ووقع الهجوم المزعوم فيها وسط حملة حكومية شرسة لاستعادة السيطرة على المنطقة.

وبعد الهجوم، خرجت فلول جماعة معارضة مسلحة، ما حقق للأسد أحد أكبر انتصاراته في الحرب التي أودت بحياة نحو نصف المليون شخص وسوت مدنا بأكملها بالأرض.

لكن الضربات التي قادتها الولايات المتحدة لم تغير التوازن الاستراتيجي في الحرب ولم تخفف من هيمنة الأسد. وقال الحلفاء الغربيون إن الهدف كان منع استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا وليس التدخل في الحرب الأهلية أو الإطاحة بالأسد.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ذلك لدى وصوله لاجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوربي في لوكسمبورغ قائلا للصحفيين "للأسف ستستمر الحرب السورية بشكلها المروع والبائس. لكن العالم كان يقول إنه نفد صبره على استخدام الأسلحة الكيماوية".

وصدق وزراء الدول الثمانية والعشرين في التكتل على الضربات الصاروخية وبحثوا اتخاذ خطوات لزيادة عزلة الأسد.

وقال الوزراء في بيان بعد محادثاتهم في لوكسمبورغ "الاتحاد الأوربي سيواصل بحث المزيد من الإجراءات المقيدة ضد سوريا طالما استمر القمع".