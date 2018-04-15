واشنطن تعلن تجميد خطة انسحاب قواتها من سوريا

أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي (الأحد) أن بلادها جمدت خطة انسحاب قواتها من سوريا، حتى تحقيق جميع الأهداف المرجوة.

وقالت هايلي، في لقاء تلفزيوني مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نتمنى عودة قواتنا من سوريا، لكن القوات لن تنسحب حتى تحقيق الأهداف".

يأتي ذلك عقب ضربة ثلاثية نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا (السبت) استهدفت مواقع للنظام بينها منشآت كيميائية.

وجاءت الضربة ردا على مقتل العشرات وإصابة المئات، في 7 إبريل/ نيسان الجاري، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأضافت المندوبة الأمريكية بالقول: "لنكن واضحين، إذا انسحبنا، ومتى سننسحب، فهذا سيكون بعد علمنا أن جميع الأمور تتجه صوب الأمام".

وتابعت: "استثمرنا كثيراً في العملية السياسية بجنيف، وفي (إيجاد) حل سياسي، وهذه المباحثات مستمرة".

وبداية إبريل/ نيسان الجاري، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تخطيطه لإعادة نحو ألفين من القوات الأمريكية في سوريا إلى البلاد.

وقال حينئذ: "أريد إعادة قواتنا إلى الديار، أريد إعادة بناء الدولة".