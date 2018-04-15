البث الحي
سياسة

واشنطن تعلن تجميد خطة انسحاب قواتها من سوريا

المدمرة الأمريكية هاري ترومان قرب الشواطئ السورية شرق المتوسط
المدمرة الأمريكية هاري ترومان قرب الشواطئ السورية شرق المتوسط
15/4/2018

أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي (الأحد) أن بلادها جمدت خطة انسحاب قواتها من سوريا، حتى تحقيق جميع الأهداف المرجوة.

وقالت هايلي، في لقاء تلفزيوني مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نتمنى عودة قواتنا من سوريا، لكن القوات لن تنسحب حتى تحقيق الأهداف".

يأتي ذلك عقب ضربة ثلاثية نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا (السبت) استهدفت مواقع للنظام بينها منشآت كيميائية.

وجاءت الضربة ردا على مقتل العشرات وإصابة المئات، في 7 إبريل/ نيسان الجاري، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأضافت المندوبة الأمريكية بالقول: "لنكن واضحين، إذا انسحبنا، ومتى سننسحب، فهذا سيكون بعد علمنا أن جميع الأمور تتجه صوب الأمام".

وتابعت: "استثمرنا كثيراً في العملية السياسية بجنيف، وفي (إيجاد) حل سياسي، وهذه المباحثات مستمرة".

وبداية إبريل/ نيسان الجاري، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تخطيطه لإعادة نحو ألفين من القوات الأمريكية في سوريا إلى البلاد.

وقال حينئذ: "أريد إعادة قواتنا إلى الديار، أريد إعادة بناء الدولة".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)