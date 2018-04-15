محامي ترمب الخاص ينفي تقريرا صحفيا عن زيارة براغ

نفى مايكل كوهين المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقريرا قال إن لدى المحقق الخاص في تدخل روسيا المزعوم في انتخابات الرئاسة أدلة على قيام كوهين بزيارة براغ العام الماضي.

وكانت صحيفة ماكلاتشي قد قالت يوم الجمعة نقلا عن مصادر لم تكشف النقاب عنها إن لدى المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في احتمال وجود تواطؤ بين موسكو وحملة ترمب الانتخابية دليلا على أن كوهين دخل جمهورية التشيك عن طريق ألمانيا.

وقالت ماكلاتشي في تقريرها إن تأكيد هذه الزيارة سيعطي مصداقية لملف أعده موظف سابق بالمخابرات البريطانية يقول إن كوهين التقى في براغ مع حليف بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونفت روسيا تدخلها في الانتخابات وقال ترمب إنه لم يحدث تواطؤ. ونفى كوهين حتى زيارته للعاصمة التشيكية.

وقال كوهين على تويتر" تغطية سيئة ومعلومات سيئة وقصة سيئة .. بغض النظر عن عدد المرات أو الأساليب التي كتبوا بها ذلك لم أذهب مطلقا لبراغ. كنت في لوس أنغليس مع ابني".

ومن المقرر أن يمثل كوهين أمام المحكمة الاتحادية يوم الإثنين فيما يتعلق بقيام عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي بمداهمة مكتبه ومنزله في نيويورك الأسبوع الماضي في إطار إحالة من مولر.

وقال شخص مطلع على الأمر إن هذه المداهمة استهدفت الحصول على معلومات بشأن قيام كوهين قبيل انتخابات 2016 بدفع 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز التي تقول إنها مارست الجنس مع ترمب في 2006 .وقال ترمب إنه لا يعرف شيئا عن هذا المبلغ.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد قالت يوم الإثنين إن مكتب التحقيقات الاتحادي داهم مكاتب كوهين وصادر رسائل بريد إلكتروني ووثائق تتعلق بالضرائب وسجلات أعمال.