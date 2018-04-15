للمرة الأولى.. 4 اعتذارات متتالية عن عدم استضافة القمم العربية

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي (الأحد) استضافة بلاده للقمة العربية القادمة في دورتها الـ30 بعد اعتذار البحرين عن رئاستها الدورية للقمة.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التونسي خلال الجلسة الختامية للقمة العربية الـ29 المنعقدة في مدينة الظهران شرقي السعودية، والتي أعلن العاهل السعودي الملك سلمان عبدالعزيز تسميتها "قمة القدس".

وقال السبسي إنه "انطلاقا من التزام تونس الصادق بالدفاع عن قضايانا ومصالحنا المشتركة، وإثر اعتذار البحرين عن رئاستها الدورية للقمة القادمة، وبعد التشاور مع أشقائنا قادة الدول العربية، يسرني أن أعلن استعداد تونس لاستضافة الدورة الـ30 للقمة العربية".

ولم يعرف بعد أسباب اعتذار البحرين عن عدم استضافة القمة المقبلة.

وباعتذار البحرين تصبح رابع دولة على التوالي تعتذر عن عدم استضافة القمة، فيما تعد أول مرة تشهد القمم العربية تلك الاعتذارات خلال أربع سنوات متتالية منذ إقرار آلية عقدها بشكل سنوي في قمة عمّان عام 2001.

واستضافت السعودية الدورة الـ29 (الحالية) للقمة العربية بعد اعتذار الإمارات عن ذلك، فيما عقدت الدورة الـ28 (السابقة) في الأردن، بدلا من اليمن الذي اعتذر عن عدم استضافتها؛ نظرًا للأوضاع الأمنية والسياسية التي يعيشها.

واستضافت موريتانيا القمة العربية الـ27، بعد اعتذار المغرب.

وستكون القمة العربية المقبلة هي الثالثة التي تستضيفها تونس بعد قمتين استضافتهما في عامي 1979 و2004.

كما ستكون أول قمة عربية تعقد في تونس بعهد الرئيس السبسي منذ توليه الحكم في31 ديسمبر/ كانون الأول 2014.