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سياسة

شاهد: سباق بالكراسي المتحركة في غزة دعما للأسرى المرضى

15/4/2018

شارك 50 فلسطينيًا من ذوي الإعاقة الحركية في قطاع غزة، الأحد، في سباق رياضي بـ"الكراسي المتحركة" أُطلق عليه اسم (مارثون 1500)، دعمًا للأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلق السباق، الذي نظّمته جمعية "واعد" المختصّة بشؤون المعتقلين الفلسطينيين بالتعاون مع نادي السلام لذوي الإعاقة، من ساحة السرايا وصولًا إلى حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة.

وارتدى المشاركون في السباق قميصًا موحّدًا طبع عليه عبارة "1500.. تضامنًا مع الأسرى المرضى، في يوم الأسير الفلسطيني"، كما رفع بعضهم لافتات كُتب عليها "1500 أسير مريض داخل سجون الاحتلال".

وقال عبد الله قنديل، مدير الجمعة "اخترنا اسم ماراثون 1500 للإشارة إلى وجود 1500 أسير مريض داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية".

وأضاف قنديل "هؤلاء المرضى هم بحاجة ماسة للعلاج، آثرنا أن نسلّط الضوء على قضيتهم، في إطار فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق 17 إبريل القادم".

وذكر قنديل أن المشاركين في السباق هم من الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة حركية جرّاء "استهدافات إسرائيلية سابقة".

وأوضح أن السباق يهدف لـ"مناشدة المؤسسات الحقوقية الدولية لتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، تجاه قضية الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال".

بدوره، أهدى الشاب عمر الغرباوي، المشارك في السباق، فوزه بـ"المركز الأول" للمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وقال "لا بد من تسليط الضوء على قضية المعتقلين الأسرى، هم بحاجة ماسة لذلك"، وأعرب عن أمنياته بخروج جميع الأسرى من داخل سجون الاحتلال.

وبحسب جمعية "واعد"، فإن عدد المعتقلين المرضى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية بلغ 1500 معتقل، وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 فلسطيني، حسب إحصائيات رسمية فلسطينية.

المصدر : الأناضول
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