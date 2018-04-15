البث الحي
سياسة|مصر

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم على الجيش المصري في سيناء

قوات من الجيش المصري في سيناء
قوات من الجيش المصري في سيناء
15/4/2018

أعلن تنظيم الدولة في سيناء (الأحد) مسؤوليته عن هجوم أوقع ثمانية قتلى من أفراد الجيش المصري وأصاب 15 آخرين السبت.

ولم يقدم التنظيم دليلا على مزاعمه.

وقال الجيش المصري إن قواته أحبطت (السبت): "عملية إرهابية كبرى" شنتها "مجموعة من العناصر الإرهابية" على أحد معسكرات الجيش في وسط شبه جزيرة سيناء.

وأضاف الجيش في بيان أن القوات قتلت جميع المهاجمين وعددهم 14 مشيرا إلى أنهم استخدموا بنادق آلية ورشاشات وقذائف (آر بي جي) وكان من بينهم أربعة يرتدون أحزمة ناسفة.

وفي بيان نشر على الإنترنت (الأحد) قال تنظيم الدولة إن اثنين فقط يرتديان حزامين ناسفين ويحملان رشاشين نفذا الهجوم وقُتلا خلاله.

وتشن قوات الجيش والشرطة عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ التاسع من فبراير شباط لتطهير المنطقة من مسلحي التنظيم وعناصر إجرامية أخرى.

وتعرف العملية باسم عملية المجابهة الشاملة (سيناء 2018). ووفقا لبيانات المتحدث العسكري الصادرة منذ بدئها وحتى أمس السبت، أسفرت المواجهات عن مقتل 210 "عناصر تكفيرية" على الأقل بحسب توصيف الجيش للمتشددين المشتبه بهم. كما أسفرت عن مقتل 32 عسكريا بينهم ضباط وإصابة 50 آخرين.

وتحول قيود أمنية مشددة في المنطقة دون التغطية الصحفية المباشرة للمواجهات.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)