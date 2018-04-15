تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم على الجيش المصري في سيناء

أعلن تنظيم الدولة في سيناء (الأحد) مسؤوليته عن هجوم أوقع ثمانية قتلى من أفراد الجيش المصري وأصاب 15 آخرين السبت.

ولم يقدم التنظيم دليلا على مزاعمه.

وقال الجيش المصري إن قواته أحبطت (السبت): "عملية إرهابية كبرى" شنتها "مجموعة من العناصر الإرهابية" على أحد معسكرات الجيش في وسط شبه جزيرة سيناء.

وأضاف الجيش في بيان أن القوات قتلت جميع المهاجمين وعددهم 14 مشيرا إلى أنهم استخدموا بنادق آلية ورشاشات وقذائف (آر بي جي) وكان من بينهم أربعة يرتدون أحزمة ناسفة.

وفي بيان نشر على الإنترنت (الأحد) قال تنظيم الدولة إن اثنين فقط يرتديان حزامين ناسفين ويحملان رشاشين نفذا الهجوم وقُتلا خلاله.

وتشن قوات الجيش والشرطة عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ التاسع من فبراير شباط لتطهير المنطقة من مسلحي التنظيم وعناصر إجرامية أخرى.

وتعرف العملية باسم عملية المجابهة الشاملة (سيناء 2018). ووفقا لبيانات المتحدث العسكري الصادرة منذ بدئها وحتى أمس السبت، أسفرت المواجهات عن مقتل 210 "عناصر تكفيرية" على الأقل بحسب توصيف الجيش للمتشددين المشتبه بهم. كما أسفرت عن مقتل 32 عسكريا بينهم ضباط وإصابة 50 آخرين.

وتحول قيود أمنية مشددة في المنطقة دون التغطية الصحفية المباشرة للمواجهات.