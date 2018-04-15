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سياسة|مصر

الطوارئ تدخل عامها الثاني في مصر بموافقة البرلمان

البرلمان المصري- أرشيف
البرلمان المصري- أرشيف
15/4/2018

وافق البرلمان المصري (الأحد) على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في عموم البلاد، لتدخل عامها الثاني.

وهذه هي المرة الرابعة، التي يتم فيها مد حالة الطوارئ، منذ إعلانها في أبريل/نيسان 2017.

وكان إعلان حالة الطوارئ في البلاد، آنذاك، الأول منذ صدور دستور 2014.

وقال البرلمان، في بيان، إنه "وافق بالأغلبية المطلوبة (لم يحددها)، على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة (23:00 ت.غ) من صباح يوم السبت 14 أبريل/نيسان) الجاري".

وأشار البيان إلى أن الموافقة جاءت عقب استعراض القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الجمعة، بتمديد حالة الطوارئ بهدف "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله".

ونوَّه البيان بأن "الحالة الأمنية في البلاد وأخطار العمليات الإرهابية شبه المتكررة تبرر قرار رئيس الجمهورية بإعلان (تمديد) حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر".

ولم يوضح البيان عدد النواب الذين حضروا الجلسة وعدد من وافقوا على التمديد، واكتفى بالقول إن القرار جاء بـ "الأغلبية المطلوبة (موافقة أكثر من ثلثي الأعضاء)".

ويبلغ إجمالي عدد أعضاء البرلمان 596 نائبًا.

وينتظر القرار النشر في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريًا.

وفي 10 أبريل/نيسان 2017، وافق البرلمان على سريان حالة الطوارئ 3 أشهر، ردًا على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلًا على الأقل، وتبناهما "تنظيم الدولة".

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة لمحاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وسحب تراخيص الأسلحة وفرض الحراسة القضائية؛ الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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