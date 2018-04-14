وزارة الدفاع الروسية ترد على هجوم سوريا

نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها السبت إن الدفاع الجوي السوري اعترض معظم الصواريخ المستخدمة في الهجوم الذي شنته أمريكا وبريطانيا وفرنسا على سوريا اليوم.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وزارة الدفاع قالت أيضا إن سوريا اعترضت الهجمات باستخدام أسلحة سوفيتية الصنع من بينها منظومة بوك الصاروخية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي جوزيف دانفورد إن أكثر من مئة صاروخ أطلقت من سفن وطائرات، وإن الحلفاء قصفوا ثلاثا من منشآت الأسلحة الكيماوية الرئيسية في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قاعدتي حميميم وطرطوس لم تتعرضا لأي إصابة في الضربات الصاروخية التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلى النظام السوري.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الضربات التي نفذتها مقاتلات بريطانية وفرنسية وسفن حربية أمريكية استهدفت البنية التحتية العسكرية والمدنية في سوريا.

وأضاف البيان: "لم يصب أي من الصواريخ الموجهة من الولايات المتحدة وحلفائها، قاعدتي طرطوس وحميميم اللتين تقعان تحت مسؤولية قوات الدفاع الجوي الروسي".

وفي وقت سابق اليوم، أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في كلمة متلفزة قوات بلاده بتوجيه ضربة عسكرية ضد أهداف لنظام بشار الأسد، ردا على استخدامه السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وتلاه تأكيد تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، في كلمة متلفزة ثانية إنه لم يكن هناك بديل لاستخدام القوة لردع النظام السوري.

تزامن ذلك مع إعلان قصر الإليزيه تكليف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لقوات بلاده بالتدخل في سوريا كجزء من عملية مع الولايات المتحدة وبريطانيا لمواجهة ترسانة الأسلحة الكيماوية للنظام السوري والحد منها.

وقتل العشرات وأصيب المئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.