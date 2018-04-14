ناشط فلسطيني: 120 إصابة بالسرطان شهريا في غزة

قال الناشط الفلسطيني بلال ياسين، عضو اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة الكبرى، إن قطاع غزة يتعرض للموت البطيء بسبب الحصار والأمراض التي تقتل الفلسطينيين .

وأضاف ياسين خلال لقاءه مع برنامج "اسأل" على قناة الجزيرة مباشر أن الشعب الفلسطيني نموذج للتضحية والفداء، مشيرا إلى المعاناة اليومية للمواطنين في قطاع غزة والذين يموت منهم عشرات المرضى يوميا، موضحا أن القطاع يتعرض للموت البطيء بكل معنى للكلمة.

وأكد ياسين قائلا أن "هناك 120 حالة سرطان شهريا في القطاع بمعدل 4 حالات يوميا، نحن أمام كارثة إنسانية كبيرة بكل معنى الكلمة، هذا بخلاف مشكلة الطلاب الذين لا يستطيعون استكمال دراستهم في الخارج بسبب غلق المعابر".