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سياسة

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي يندد بالهجوم على سوريا

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
14/4/2018

رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعدته روسيا (السبت) للتنديد بما سمته "العدوان على سوريا من الولايات المتحدة وحلفائها، انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ولم ينل مشروع القرار سوى تأييد روسيا والصين وبوليفيا، بينما عارضته ثماني دول وامتنعت أربع دول عن التصويت.

ولكي يصدر قرار في مجلس الأمن يتعين أن يحصل على تأييد تسعة أعضاء من دون استخدام حق النقض (الفيتو) من الدول دائمة العضوية وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وضربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مواقع عدة في أنحاء سوريا ردا على ما يشتبه بأنه هجوم بغاز سام قبل أسبوع. لكن الحكومة السورية المدعومة من روسيا نفت استخدام أو امتلاك أي من تلك الأسلحة.

المصدر : رويترز
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