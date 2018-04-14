شاهد: لحظة إعلان ترمب توجيه ضربة عسكرية لسوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى في السابع من أبريل/نيسان الجاري.

وقال ترمب في كلمة تلفزيونية من البيت الأبيض "أعزائي المواطنين، قبل قليل أمرت القوات المسلحة للولايات المتحدة بشن ضربات دقيقة على أهداف مرتبطة بقدرات الديكتاتور السوري بشار الأسد في مجال الأسلحة الكيميائية.. هناك عملية مشتركة جارية الآن مع فرنسا وبريطانيا، ونشكرهما".

وأضاف أن الهدف من الضربات على مواقع للنظام السوري هو التأسيس لرادع قوي ضد تصنيع واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وتابع ترمب أن الغرض من "أعمالنا هذه الليلة هو إنشاء رادع قوي ضد إنتاج الأسلحة الكيميائية وانتشارها واستخدامها"، وأوضح أن تأسيس هذا الرادع هو مصلحة أمنية وطنية حيوية للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي إن "الاستجابة الأمريكية والبريطانية والفرنسية المشتركة بالتصدي لهذه الفظائع ستتمثل بدمج جميع أدوات قوتنا الوطنية العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية. نحن على استعداد لمواصلة هذا الرد حتى يتوقف النظام السوري عن استخدامه للأسلحة الكيميائية المحظورة".