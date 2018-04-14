البث الحي
سياسة

شاهد: لحظة إعلان ترمب توجيه ضربة عسكرية لسوريا

14/4/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى في السابع من أبريل/نيسان الجاري.

وقال ترمب في كلمة تلفزيونية من البيت الأبيض "أعزائي المواطنين، قبل قليل أمرت القوات المسلحة للولايات المتحدة بشن ضربات دقيقة على أهداف مرتبطة بقدرات الديكتاتور السوري بشار الأسد في مجال الأسلحة الكيميائية.. هناك عملية مشتركة جارية الآن مع فرنسا وبريطانيا، ونشكرهما".

وأضاف أن الهدف من الضربات على مواقع للنظام السوري هو التأسيس لرادع قوي ضد تصنيع واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وتابع ترمب أن الغرض من "أعمالنا هذه الليلة هو إنشاء رادع قوي ضد إنتاج الأسلحة الكيميائية وانتشارها واستخدامها"، وأوضح أن تأسيس هذا الرادع هو مصلحة أمنية وطنية حيوية للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي إن "الاستجابة الأمريكية والبريطانية والفرنسية المشتركة بالتصدي لهذه الفظائع ستتمثل بدمج جميع أدوات قوتنا الوطنية العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية. نحن على استعداد لمواصلة هذا الرد حتى يتوقف النظام السوري عن استخدامه للأسلحة الكيميائية المحظورة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)