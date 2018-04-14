البث الحي
سياسة

شاهد| تيريزا ماي: الهجوم على سوريا كان "صائبا وقانونيا"

14/4/2018

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (السبت) إن إصدار أمر بشن ضربات صاروخية على سوريا كان صائبا وقانونيا بعد هجوم كيماوي استهدف مدنيين في مدينة دوما.

وأضافت تيريزا ماي أن الهدف هو ردع السلطات السورية عن استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا وتوصيل رسالة للعالم الأوسع بأن استخدام مثل هذه الأسلحة غير مقبول.

وقالت إن "اللجوء لعمل عسكري مع أقرب حلفائنا كان صائبا وقانونيا للحيلولة دون مزيد من المعاناة البشرية من خلال إضعاف قدرات الأسلحة الكيماوية لدى النظام السوري". وأضافت أنها ستلقي كلمة بهذا الشأن أمام البرلمان (الإثنين).

وذكرت أن معلومات من المخابرات ومصادر متاحة للجميع تشير إلى أن الحكومة السورية مسؤولة عن الهجوم الذي وقع في دوما (السبت) الماضي.

وأضافت "تشير معلومات مخابراتية موثوق بها إلى أن مسؤولي جيش النظام السوري نسقوا ما يبدو أنه استخدام لغاز الكلور في دوما في السابع من أبريل/ نيسان الجاري .. لم يكن بوسع أي طرف آخر أن ينفذ هذا الهجوم".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إن المعارضة السورية لا تستخدم طائرات هليكوبتر ولا براميل متفجرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)