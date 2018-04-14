شاهد: الجيش المصري يعلن مقتل 27 شخصا واعتقال 114

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، مقتل 27 شخصا، وتوقيف 114 آخرين، في اليوم الخامس والستين للعملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيان عسكري (رقم 19) "متلفز" نقله المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، والتلفزيون الحكومي.

وقال البيان إن العمليات أسفرت خلال الأيام الماضية (لم يحددها) عن مقتل 27 شخصا وصفهم بالتكفيريين في 3 وقائع أحدها استهداف لوكر أسفر عن مقتل 9، والثاني أدى لمقتل 9 أيضا، والثالث بمدينة العريش (شمال شرق) وأسفر عن مقتل 12 خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة، دون تفاصيل أكثر.

وأوضح البيان أنه تم "القبض على عدد 114 شخصا آخرين من المشتبه بهم ومنهم 21 مطلوبين جنائيًا بشمال ووسط سيناء".

واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 194 شخصا، بخلاف 24 عسكريًا، وعدد الموقوفين إلى4056 شخصا منذ بدء العملية الشاملة بالبلاد.

ويطلق الجيش المصري تعبير "عناصر تكفيرية" على المنتمين للجماعات المسلحة الناشطة في سيناء، ومن أبرزها تنظيم أنصار بيت المقدس، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة تنظيم الدولة، وغيّر اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".

وأوضح البيان أنه تم "اكتشاف وتدمير معسكر تدريب و150 ملجأ ووكرا ومخزنا للإعاشة والذخائر والوقود" بخلاف تفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.

وأشار إلى أنه تم "تنظيم أكثر من 585 حاجزا ودورية أمنية على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي".

وأوضح أنه تم اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح بشمال سيناء.

وانطلقت العملية العسكرية الأحدث في ظل حالة الطوارئ التي بدأت بكافة أنحاء البلاد في أبريل/نيسان2017، وتم تجديدها للمرة الرابعة اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان الجاري لمدة 3 شهور.