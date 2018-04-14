سويسرية تتهم طارق رمضان باغتصابها

قدمت امرأة سويسرية بلاغا للسلطات في جنيف قالت فيه إنها تعرضت للاغتصاب من الأكاديمي طارق رمضان المحتجز بالفعل في فرنسا بتهم مماثلة وذلك وفقا لما أعلنه محاميها (الجمعة).

وقالت صحيفة "تريبيون دي جنيف" اليومية نقلا عن وثيقة مؤلفة من 13 صفحة إن الاتهام، الذي وجهته سويسرية اعتنقت الإسلام، لم يكشف عن اسمها، وأن الاتهام يتعلق بحادث وقع في جنيف في أكتوبر/ تشرين الأول 2008.

وكانت المرأة تبلغ من العمر نحو 40 عاما في ذلك الوقت.

وقال محاميها رومين جوردان للتلفزيون السويسري "في هذه المرحلة من الإجراءات، يمكنني أن أؤكد أننا قدمنا شكوى جنائية. وتتضمن الشكوى حقائق ربما تصل إلى الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة"، ورفض تقديم المزيد من التفاصيل.

وامتنعت يائيل حياة إحدى أعضاء فريق محامي رمضان في جنيف عن التعليق على التلفزيون قائلة إنها ليست على علم بالبلاغ المقدم للمدعي العام في جنيف. ولم يرد المتحدث باسم المدعي العام على الفور على استفسار.

وفي فرنسا الشهر الماضي، رفعت امرأة يبلغ عمرها 45 عاما دعوى اغتصاب جديدة ضد الأكاديمي السويسري وأستاذ الدراسات الإسلامية وهي الثالثة حسبما ذكرت مصادر قضائية.

وصدرت أوامر في فبراير/ شباط الماضي بإبقاء رمضان (55 عاما) رهن الاحتجاز في فرنسا وتم إبلاغه بأنه هدف تحقيق موسع في اتهامات الاغتصاب التي نفاها.