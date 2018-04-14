سوريا: دفاعنا الجوي أسقط 13 صاروخا

قال التلفزيون الحكومي السوري إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 13 صاروخا أطلقت في هجوم بقيادة الولايات المتحدة على البلاد اليوم السبت.

وأضاف أن الصواريخ أسقطت في منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الهجمات الأمريكية البريطانية الفرنسية على سوريا استهدفت اليوم مركز البحوث في حي برزة بدمشق، مضيفة أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ استهدفت مستودعات للجيش العربي السوري في مدينة حمص" وسط سوريا.

وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية "أفشلت عددا من الاستهدافات، وتصدت لـ13 صاروخا وأسقطتها بمنطقة الكسوة في ريف دمشق"، واعتبرت أن الضربات التي شنت على محيط دمشق ووسط البلاد "انتهاكا فاضحا" للقانون الدولي، و"مآله الفشل".

وقالت إن "العدوان الثلاثي ضد سوريا انتهاك فاضح للقانون الدولي ويظهر احتقار دول العدوان للشرعية الدولية"، مطالبة المجتمع الدولي "بإدانة العدوان الثلاثي حفاظا على الشرعية الدولية والأمن والسلم الدوليين".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثلاثة مراكز للبحث العلمي أصيبت في الهجمات، اثنان في دمشق والثالث في منطقة حمص بالإضافة إلى قواعد عسكرية في دمشق.

وأضاف المرصد أن كل القواعد والمنشآت التي أصيبت في الهجوم أخلتها الحكومة خلال الأيام السابقة.