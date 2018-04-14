تعرف على الأهداف السورية التي تلقت ضربات التحالف الثلاثي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن غارات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية على سوريا كانت ضد أهداف مرتبطة بإنتاج وتخزين واستخدام السلاح الكيميائي.

وأكد "البنتاغون" أن تدميرها سيقوض قدرة النظام على استخدام هذا النوع من الأسلحة، وقال إن الموجة الأولى من العمليات انتهت.

وأضاف البنتاغون في مؤتمر صحفي حضره وزير الدفاع جيمس ماتيس، أن الهدف الأول استهدف مركزا علميا في منطقة دمشق، يعتبر مؤسسة أبحاث لتطوير واختبار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

كما أكد استهداف مخزن للسلاح الكيميائي غربي حمص، هو المكان الأساسي لإنتاج غاز السارين، أما الهدف الثالث فكان منشأة تضم السلاح الكيميائي.

وأعلنت مواقع موالية للنظام السوري أن الهجوم الأمريكي البريطاني الفرنسي استهدف مركز البحوث في برزة ومطار المزة واللواء 41 قوات خاصة.

وبث التلفزيون السوري صورا لاستهداف مركز البحوث العلمية في حي برزة بدمشق، وورد أن عددا من قواعد الجيش السوري في دمشق قُصفت أيضا في الهجوم.

ونقلت رويترز عن شهود عيان تأكيدهم إصابة منطقة برزة بدمشق في الهجمات الأمريكية ومبنى الأبحاث العلمية الواقع بالمنطقة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن قصف التحالف الغربي استهدف مراكز البحوث العلمية وقواعد عسكرية عدة ومقرات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في دمشق ومحيطها.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن ضرباتها ركزت على موقع عسكري على بعد 24 كيلومترا غربي حمص، مؤكدة أنها قصفت أيضا موقعا يعتقد بأن النظام السوري يخزن فيه مركبات أولية لأسلحة كيميائية.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الولايات المتحدة تستخدم صواريخ من طراز "توماهوك" في غاراتها في سوريا، وتستهدف عدة أهداف في هذا البلد.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن أربعة طائرات "تورنادو" شاركت في الضربة على أهداف في سوريا.