إيران: الضربات الأمريكية لن تمر دون رد

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا (السبت) جريمة ولن يحقق أي مكاسب.

وأضاف خامنئي، في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني "لن يحقق حلفاء أمريكا أي إنجازات من وراء الجرائم في سوريا. مهاجمة سوريا جريمة. إن الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء البريطانية ورئيس فرنسا مجرمون".

وقال المستشار العسكري للمرشد الإيراني إن الضربات الأمريكية لن تمر دون رد من سوريا ومحور المقاومة. وأضاف أن هذه الضربات لن تغير من الوضع على الأرض في سوريا.

وقال مسؤول بالحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستتحمل كلفة تداعيات الضربات التي قادتها في سوريا.

وقال يد الله جواني مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون السياسية لوكالة فارس للأنباء "بعد هذا الهجوم. سيصبح الموقف أكثر تعقيدا وستتحمل الولايات المتحدة بالتأكيد كلفة هذا وستكون مسؤولة عن تداعيات الأحداث القادمة في المنطقة والتي لن تكون قطعا في مصلحتها".

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تنديد وزارة الخارجية بالهجمات التي قادتها الولايات المتحدة على سوريا، وقالت إن واشنطن وحلفاءها سيتحملون المسؤولية عن تداعيات الهجمات في المنطقة وخارجها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وسائل الإعلام "لا شك في أن الولايات المتحدة وحلفاءها الذين قاموا بالعمل العسكري ضد سوريا رغم غياب أي أدلة مؤكدة… سيتحملون المسؤولية عن تداعيات سياسة المغامرة على مستوى المنطقة وما يتجاوزها".

وأضاف بيان الخارجية الإيرانية: "إيران تعارض استخدام الأسلحة الكيماوية على أساس المعايير الدينية والقانونية والأخلاقية وفي الوقت نفسه تدين بشدة (استخدام ذلك) ذريعة للاعتداء على دولة ذات سيادة".

وتعد إيران من أهم داعمي الرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة المعارضة طوال الحرب السورية.

وفي البداية ساهمت فصائل تدعمها إيران في مساعدة جيش النظام السوري على وقف تقدم المعارضة، وتحولت الحرب لصالح الأسد في أعقاب مشاركة روسيا في الحرب في عام 2015.

وقال حسين شيخ الإسلام السفير الإيراني السابق لدى دمشق للتلفزيون الإيراني إن الهجمات ستساعد في توحيد السوريين خلف الحكومة.

وقال شيخ الإسلام "هذه الهجمات ستثبت الحكومة السورية. وتوحد العشائر المختلفة في سوريا مع إقدام السوريين على الدفاع عن استقلال حكومة بلادهم وسلامة أراضيها".

من جانبه، أشاد حزب الله اللبناني المدعوم من إيران بالدفاعات الجوية السورية لأنها تصدت لهجوم شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا.

وقال حزب الله في بيان "الحرب التي تخوضها أمريكا ضد سوريا وضد شعوب المنطقة وحركات المقاومة والتحرر لن تحقق أهدافها".