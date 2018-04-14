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سياسة

إسرائيل: طائرة إيرانية دون طيار أسقطت في فبراير كانت تحمل متفجرات

13/4/2018

قالت إسرائيل اليوم الجمعة إن طائرة إيرانية بدون طيار أسقطتها في أراض إسرائيلية في فبراير شباط كانت مسلحة بمتفجرات وكانت تستهدف تنفيذ هجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بعد تحليل مسار الطائرة والتحقيق بشأنها "خلص إلى أن الطائرة الإيرانية كانت مسلحة بمتفجرات وكانت مهمتها مهاجمة إسرائيل".

وأضاف الجيش أنه باعتراض الطائرة "منعت طائرات الهليكوبتر القتالية الهجوم الذي كانت إيران تأمل في تنفيذه في إسرائيل".

وتابع الجيش قائلا "تعرفت أنظمة الدفاع الإسرائيلية على الطائرة بدون طيار وتعقبتها إلى أن تم تدميرها والقضاء فعليا على أي تهديد شكلته الطائرة الإيرانية".

وأسقطت طائرة هليكوبتر أباتشي إسرائيلية الطائرة بدون طيار في العاشر من فبراير شباط فوق مدينة بيسان. وقال الجيش الإسرائيلي إن الطائرة رصدت وهي تقلع من قاعدة في سوريا وجرى اعتراضها بعد أن دخلت أراضي إسرائيل.

ورفضت إيران وقتها التقرير ووصفته بأنه "سخيف".

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات إسرائيلية قصفت بعد ذلك منشأة إيرانية في سوريا انطلقت ووجهت منها الطائرة دون طيار.

وأصاب صاروخ سوري مضاد للطائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16 كانت ضمن ثماني طائرات على الأقل أرسلت لتنفذ المهمة. وتحطمت تلك الطائرة في شمال إسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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