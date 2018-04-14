أحكام نهائية بالمؤبد والسجن ضد مرشد الإخوان وقيادات بالجماعة

قضت محكمة النقض المصرية (السبت) بتأييد الأحكام الصادرة بالمؤبد والسجن ضد مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و17 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "غرفة عمليات رابعة".

وهذه الأحكام الصادرة ضد المتهمين نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها مرة أخرى.

وقبلت المحكمة الطعون المقدمة من المتهمين شكلا فقط، وفي الموضوع قضت برفضها.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في مايو/ آيار الماضي، بالسجن المؤبد لـ "بديع"، والقياديين بالجماعة محمود غزلان وحسام أبو بكر، وبالسجن المشدد 5 سنوات لـ 15متهما، وبراءة 21 آخرين، في القضية التي تعود أحداثها إلى اعتصام جماعة الإخوان في يوليو/تموز 2013 بمحيط مسجد رابعة العدوية، احتجاجا على عزل الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأسندت النيابة للمتهمين إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان، لمواجهة الدولة وإشاعة الفوضى عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013، كما اتهمتهم أيضا بالتخطيط لاقتحام أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

يذكر أنه في الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع المصري في ذلك الوقت الفريق عبد الفتاح السيسي على أول محمد مرسي رئيس مصري مدني منتخب في تاريخ مصر، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

كما انطلقت المظاهرات وقتها في أرجاء مصر مطالبة بعودة الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي.