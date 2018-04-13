السعودية تشتري سفنا حربية من إسبانيا بـ 2.2 مليار دولار

وقعت إسبانيا والسعودية اتفاقا إطاريا لبيع سفن حربية للمملكة العربية السعودية بموجب صفقة تقدر قيمها بنحو 1.8 مليار يورو (2.2 مليار دولار).

وقالت الحكومة السعودية في بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس (الخميس) إن ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان وقع أمرا تنفيذيا لتسهيل الإجراءات الضرورية من أجل توقيع عقد بين وزارة الدفاع السعودية وشركة نافانتيا الإسبانية الحكومية لتوريد سفن حربية.

وأضاف البيان أن نافانتيا وقعت اتفاقا آخر مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية التي تملكها الدولة، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الإسبانية إن الاتفاق يقضي بأن تبيع نافانتيا خمس سفن حربية صغيرة وأن يدرب الجيش الإسباني أفرادا من الجيش السعودي وأن تبني شركات مقاولات مركز تشييد بحريا في المملكة.

كانت منظمة العفو الدولية وجماعة فونديباو الإسبانية والسلام الأخضر (جرينبيس) وأوكسفام قد دعت إسبانيا لوقف بيع معدات عسكرية إلى السعودية متهمة إياها بانتهاك حقوق الإنسان، وهو ما تنفيه الرياض.

وقال المصدر إن الجانبين يتفاوضان بشأن صفقة السفن الحربية منذ عام 2015 وإن إتمام العقد النهائي بين وزارة الدفاع السعودية ونافانتيا سيستغرق وقتا أطول.

وأكد مسؤول في هذا القطاع تفاصيل الاتفاق بينما امتنعت نافانتيا عن التعليق.

واستقبل الملك فيليبي ملك إسبانيا الأمير محمد بن سلمان في قصر ثارثويلا على مشارف مدريد.

وقال بيان الحكومة السعودية إن ولي عهد السعودية التقى أيضا مع رئيس الوزراء ماريانو راخوي ووزيرة الدفاع ماريا دولوريس دي كوسبيدال أثناء زيارته التي شهدت توقيع ستة اتفاقات في مجالات الدفاع والنقل الجوي والثقافة والتكنولوجيا والعمل والتنمية الاجتماعية.