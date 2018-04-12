موسكو تعلن سيطرة نظام الأسد على الغوطة بشكل كامل

قالت وكالة الإعلام الروسية إن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في مدينة دوما السورية الخميس.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الروسية قولها: "إنهم من سيضمنون القانون والنظام بالمدينة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية (الأربعاء) سيطرة قوات النظام السوري بشكل كامل على منطقة الغوطة الشرقية بما فيها مدينة دوما.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية (خاصة) عن يوري يفتوشينكو، رئيس مركز المصالحة الروسي (قاعدة حميميم) قوله: "اليوم حدث بارز في تاريخ سوريا، سيطرت قوات النظام السوري على مدينة دوما التي كان يسيطر عليها فصيل جيش الإسلام، وبالتالي تصبح جميع مناطق الغوطة الشرقية تحت سيطرة قوات النظام".

والأحد الماضي، توصلت وزارة الدفاع الروسية لاتفاق مع فصيل "جيش الإسلام" الذي ينتشر في دوما بالغوطة الشرقية، قرب العاصمة دمشق يقضي "بوقف إطلاق النار واستئناف انسحاب المسلحين وعائلاتهم من المدينة وعددهم 40 ألفًا، إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا".

جاء ذلك غداة مقتل عشرات المدنيين وإصابة المئات، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.