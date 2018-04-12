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سياسة

غواتيمالا تنقل سفارتها إلى القدس في 16 مايو المقبل

رئيس غواتيمالا, جيمي موراليس
رئيس غواتيمالا, جيمي موراليس
12/4/2018

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن غواتيمالا ستنقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، في 16 مايو/أيار المقبل أي بعد يومين من الموعد المعلن لنقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي، إن البلدية الإسرائيلية في القدس أعلنت هذه الخطوة بعد اجتماع رئيس البلدية نير بركات (الأربعاء) مع سفيرة غواتيمالا في إسرائيل سارا كاستانيدا ومديرة عام وزارة الخارجية في غواتيمالا ماريا رميرز.

وأضافت البلدية أن الطرفين بحثا في اللقاء تفاصيل عملية النقل، دون مزيد من التفاصيل.

وقال بركات: "أهنىء رئيس غواتيمالا جيمي موراليس وحكومة غواتيمالا على القرار الجريء بنقل السفارة إلى القدس، وأدعو الدول الأخرى لأن تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا ونقل سفاراتها إلى القدس".

وكان جيمي موراليس، رئيس غواتيمالا، قد أعلن الشهر الماضي قراره نقل سفارة بلاده إلى القدس.

والشهر الماضي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، قرارها تحويل قسمها القنصلي في القدس إلى سفارة، وافتتاحها رسميا يوم الرابع عشر من الشهر المقبل.

واعتبر الفلسطينيون أن القرار الأمريكي استفزازي من ناحيتين، فهو يخالف القانون الدولي الذي يؤكد على أن القدس الشرقية مدينة محتلة، ومن ناحية ثانية فإن الافتتاح يتزامن مع الذكرى السنوية الـ 70 للنكبة الفلسطينية.

المصدر : الأناضول
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